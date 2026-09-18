Orlando Pallamano Haenna, esordio sabato al Palazzetto dello Sport

Per la Orlando Pallamano Haenna è arrivato il momento atteso da diversi anni. Sabato prossimo 19 settembre sul palco del «teatro» del Palazzetto dello sport di Enna bassa si alzerà il sipario della Serie A Gold. I gialloverdi esordiranno davanti al proprio pubblico affrontando i bresciani del Cologne che nella prima giornata hanno conquistato una vittoria casalinga contro il Chiaravalle. I gialloverdi invece hanno perso a Fasano ma contro una formazione che ha ufficialmente dichiarato di voler essere una delle contendenti alla vittoria dello scudetto e disputando una buona prova per almeno 40 dei 60’.





In casa ennese quindi c’è la consapevolezza che in questo campionato che si preannuncia molto avvincente e dove il fattore campo conterà non poco si potrà dire la propria.





Durante la settimana il gruppo di atleti agli ordini del tecnico Fabrizio Di Vincenzo hanno lavorato con grande impegno e concentrazione in vista di questa tanto attesa «prima», casalinga consapevoli del fatto anche in città si attende questo momento con un vero e proprio «evento»,





Ed è quasi certo che le tribune del palazzetto dello sport di Enna bassa saranno stipate al limite della capienza. E proprio il pubblico potrà essere il vero e proprio «ottavo» uomo per tutto l’arco del campionato. A partire da proprio da questo confronto che si preannuncia tanto impegnativo quanto spettacolare. Il Cologne infatti è una delle più belle ed interessanti realtà della pallamano italiana a non solo perchè milita per il suo secondo anno consecutivo nella massima serie (lo scorso anno ha conquistato una tranquilla salvezza) ma per il grande lavoro che svolge a livello giovanile. Nel suo Palmares ben 9 titoli italiani conquistati dalla sua «Cantera». Nelle fila del Cologne anche un ex gialloverde, il licatese Alessandro Florio che nelle due diverse esperienze a Enna ha lasciato un buon ricordo. Obiettivo stagionale del Cologne è migliorare ulteriormente il già buon campionato dello scorso anno come ha dichiarato il Presidente Daniele Vitali, ex giocatore e «avversario – amico» del coach ennese Fabrizio Di Vincenzo. Il tecnico del Cologne Davide Campana ha a disposizione un organico ben amalgamato tra esperti ma anche diversi giovani del vivaio. Ma la punta di diamante è sicuramente è Marko Knezevic tra i migliori marcatori del campionato e che nella prima giornata ha segnato ben 12 delle 29 reti complessive. La Orlando Pallamano Haenna riproporrà lo stesso gruppo dell’esordio a Fasano. Inizio dell’incontro alle ore 17,30.

«Il Cologne è una delle squadre più ambiziose del panorama attuale -commenta il tecnico ennese Fabrizio Di Vincenzo – dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione, ha costruito un roster ancora più competitivo, inserendo giocatori di grande qualità. Sappiamo quindi che ci aspetta una prima gara in casa molto impegnativa»