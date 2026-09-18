Servizio civile universale: al via oggi l’avventura di 18 giovani nel comune di Troina

Prende il via ufficialmente oggi il percorso del Servizio Civile Universale per 18 giovani operatori volontari selezionati per operare nelle strutture e sul territorio del Comune di Troina. I ragazzi e le ragazze, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, saranno impegnati per i prossimi 12 mesi in due progetti strategici mirati alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e alla tutela ambientale della città.

Ben 12 volontari saranno impiegati nel progetto denominato “Storia, arte e cultura”, interamente focalizzato sulla tutela e sulla valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali del SiMuT, il Sistema Museale Troinese che comprende il Museo della fotografia di Robert Capa, la Torre Capitania e il neonato Museo d’arte d’arte contemporanea. Nello specifico, 6 ragazzi prenderanno servizio al MACTRO (Museo d’Arte Contemporanea di Troina), mentre gli altri 6 si divideranno tra il Museo di Robert Capa e la Torre Capitania. I giovani si occuperanno delle attività di assistenza, accoglienza e accompagnamento dei visitatori, supportando la fruizione dei siti e le iniziative di promozione del territorio. Gli altri 6 ragazzi faranno invece parte del progetto “Ville, parchi e natura”, un piano mirato alla riqualificazione urbana e alla salvaguardia ambientale. I volontari coadiuveranno i competenti uffici comunali nella gestione quotidiana delle aree verdi, occupandosi dell’apertura e della chiusura dei parchi e delle ville urbane, oltre che dell’accoglienza e del servizio di informazione rivolto ai visitatori e alla cittadinanza.

“Stamattina abbiamo accolto i 18 volontari, ragazze e ragazzi che, da oggi, entrano a far parte della grande famiglia del Comune di Troina – dichiara la vice sindaca e assessora al ramo Silvana Romano. Il Servizio Civile è un’opportunità straordinaria sia per loro, che avranno l’occasione di crescere professionalmente ed umanamente, sia per la nostra comunità che si arricchisce dell’energia e dell’entusiasmo delle giovani generazioni. Le volontarie ed i volontari vivranno questo anno svolgendo un’esperienza attiva di cittadinanza, che li metterà ancora di più a contatto con il proprio territorio. Siamo certi che il loro contributo farà la differenza per la qualità dei servizi che svolgeranno e per la vita sociale di Troina”.







