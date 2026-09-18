Nasce a Nissoria lo “Sportello Gratuito per il Lavoro”, un’iniziativa di volontariato pensata per offrire gratuitamente supporto, orientamento e strumenti concreti a chi è alla ricerca di un’occupazione o desidera migliorare la propria posizione professionale. L’iniziativa, nata dalla consapevolezza delle difficoltà che interessano il territorio e, in particolare, del fenomeno dell’emigrazione giovanile, è stata portata avanti da un libero cittadino, l’Ins. Marco Signorelli, di dedicare parte del proprio tempo a favore della comunità, mettendo a disposizione competenze e conoscenze senza alcun costo per gli utenti.

L’obiettivo è aiutare concretamente le persone ad introdursi nel mondo del lavoro, dalla preparazione del curriculum vitae fino alla ricerca di opportunità formative e professionali, passando per le simulazioni di colloqui di lavoro. Lo sportello predisporrà anche dei corsi di lingua inglese gratuiti, tenuti da alcuni insegnanti su base volontaria.

A tal proposito, l’ins. Signorelli ha dichiarato: “Il nostro territorio ha pagato un prezzo troppo alto in termini di emigrazione giovanile. Per questo ho scelto di mettere a disposizione parte del mio tempo e delle mie competenze, a titolo completamente gratuito, per cercare di offrire un’opportunità in più a chi vuole rimanere, rientrare o semplicemente costruire il proprio percorso professionale. L’iniziativa vuole rappresentare un piccolo ma concreto contributo alla comunità, nella convinzione che mettere a disposizione competenze, tempo e informazioni possa aiutare le persone ad affrontare con maggiore consapevolezza il mercato del lavoro.”