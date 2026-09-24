Piazza Armerina, minacce al fidanzato della ex: arrestato un uomo

Minacce e atti persecutori nei confronti del nuovo compagno della ex, fino all’ultimo episodio che sarebbe stato commesso utilizzando un’arma clandestina. È l’accusa contestata a un uomo arrestato dagli agenti del Commissariato di polizia Piazza Armerina.

L’uomo era stato denunciato nei giorni precedenti dagli investigatori del Commissariato per atti persecutori e possesso di arma clandestina. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe messo in atto una serie di condotte minatorie nei confronti dell’attuale fidanzato della sua ex compagna.

L’ultimo episodio con un’arma

La situazione sarebbe culminata nell’ultimo episodio, nel quale, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stata utilizzata un’arma clandestina. La gravità degli elementi raccolti ha portato la Procura di Enna a chiedere una misura cautelare. Il Gip del Tribunale di Enna ha quindi disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Rintracciato dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato armerino hanno rintracciato l’uomo nella mattinata di sabato e lo hanno arrestato. Dopo gli accertamenti di rito è stato accompagnato nella propria abitazione, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.