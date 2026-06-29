Stalking all’ex moglie, misura cautelare a Piazza Armerina: disposto il braccialetto elettronico
Piazza Armerina - 29/06/2026
La Polizia ha eseguito a Piazza Armerina un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di un uomo residente in città, indagato per il reato di atti persecutori ai danni dell’ex coniuge. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna su richiesta della Procura della Repubblica.
L’indagine
L’attività investigativa è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina dopo la denuncia presentata dalla donna. Gli accertamenti sono stati svolti nell’ambito delle procedure previste per i casi di “codice rosso”, con la tempestiva trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria.
La misura cautelare
Sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, il Gip ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico nei confronti dell’indagato, quale misura di tutela della vittima.