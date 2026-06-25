Meteo folle: Piazza Armerina sotto il diluvio mentre la Sicilia soffoca per il caldo (VIDEO)

Mentre su gran parte della Sicilia è calata l’afa, a Piazza Armerina da due giorni la pioggia non dà tregua alla città dei mosaici. Nella giornata di oggi, un altro temporale sta inondando le strade e in tanti, tra i cittadini, si interrogano sulle ragioni di questo fenomeno così localizzato, figlio di un cambiamento climatico epocale che sembra aver diviso l’Isola in due tronconi climatici ben distinti.

Il sindaco: “Al momento nessun danno”

“Non ci sono danni al momento”, rassicura tempestivamente il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata. Il primo cittadino ha comunque attivato la macchina della Protezione civile comunale, pronta a intervenire in caso di pericoli per la popolazione o criticità idrogeologiche legate all’intensità delle precipitazioni.

Sicilia tra afa e allerta incendi

Il quadro regionale che emerge dai bollettini ufficiali è, paradossalmente, di segno opposto per gran parte del territorio. La Protezione civile regionale ha infatti pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore valido per la giornata di oggi.

Mentre l’ennese combatte con l’acqua, in città come Palermo è previsto un rischio calore di livello 1, con temperature massime percepite fino a 33 gradi. Secondo le fonti regionali, vige una pericolosità media per quanto riguarda il rischio incendi su tutta l’Isola.

Temporali sulle aree interne

Tuttavia, la situazione di Piazza Armerina non è del tutto isolata nelle previsioni: i bollettini avevano infatti segnalato un’allerta gialla per piogge e temporali proprio sulle zone interne e sulle aree montuose della Sicilia. I fenomeni, come si sta verificando nell’Ennese, possono essere accompagnati da rovesci di forte intensità e forti raffiche di vento.

Si conferma dunque una Sicilia dai due volti: tra l’allerta per i possibili roghi alimentati dalle temperature in ascesa e la furia dei temporali estivi che continuano a flagellare il cuore dell’entroterra.