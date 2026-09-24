Enna, celebrato San Matteo: la Guardia di Finanza rinnova il proprio impegno

È stata celebrata ieri, nella parrocchia Mater Ecclesiae di Enna, la Santa Messa in occasione di San Matteo apostolo, patrono della Guardia di Finanza.

Alla celebrazione, officiata dal cappellano militare don Antonino Pozzo insieme al parroco don Angelo Lo Presti, hanno partecipato il comandante provinciale, colonnello Giovanni Caruso, autorità civili e militari, finanzieri in servizio e rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

La Preghiera del Finanziere

Nel corso dell’omelia è stato richiamato il significato della figura di San Matteo e l’importanza dei valori etici, della dedizione al servizio e dello spirito di appartenenza al Corpo.

La cerimonia è stata accompagnata dalla tradizionale “Preghiera del Finanziere”, momento di rinnovata fedeltà alle istituzioni e alla tutela della legalità economica.

Al termine, il comandante Caruso ha ringraziato le autorità e il personale, ricordando anche i finanzieri caduti nell’adempimento del dovere e sottolineando il valore della vicinanza tra gli appartenenti alle Fiamme Gialle.