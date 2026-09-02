Guardia di Finanza Enna, Caruso subentra a Marabotto: cambio al vertice dopo tre anni

Cambio al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna. Nella caserma “Fin. M.A.V.M. Cataldo Lombardo”, si è svolta la cerimonia di avvicendamento tra il colonnello Fulvio Marabotto e il colonnello Giovanni Caruso.

La cerimonia è stata presieduta dal comandante regionale Sicilia, generale di divisione Stefano Lombardi, alla presenza delle autorità civili e militari, dei rappresentanti delle istituzioni ennesi, degli ufficiali e del personale dei reparti dipendenti, della Sezione ANFI e delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Marabotto lascia dopo tre anni

Marabotto, destinato al comando del I Gruppo di Genova, ha rivolto un saluto alle autorità presenti e al personale della Guardia di Finanza, ringraziando per la collaborazione assicurata durante il periodo trascorso alla guida del Comando Provinciale.

Nel suo intervento ha richiamato l’attività svolta dal Corpo sul territorio e il ruolo della Guardia di Finanza quale presidio a servizio della collettività e delle istituzioni locali. Al termine, ha rivolto al successore gli auguri di buon lavoro.

Il comandante regionale Lombardi ha espresso apprezzamento per l’attività svolta da Marabotto nei tre anni di permanenza a Enna, dando contestualmente il benvenuto al nuovo comandante provinciale.

Giovanni Caruso nuovo comandante provinciale

Giovanni Caruso, 51 anni, originario di Caserta, è laureato in giurisprudenza, scienze politiche e scienze della sicurezza economico-finanziaria.

Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi di comando in diversi reparti della Guardia di Finanza in Sicilia, Campania, Lazio e Calabria. Tra gli incarichi figurano quelli alla Tenenza di Porto Empedocle, alla Compagnia di Agropoli e al Nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro.

Ha inoltre prestato servizio in reparti speciali della Capitale, tra cui il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, lo S.C.I.C.O., il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie e il Nucleo Speciale Antitrust.

Le esperienze operative

Nel corso della sua attività professionale Caruso ha maturato esperienze nei diversi comparti della polizia economico-finanziaria, occupandosi anche di complesse attività investigative nei settori delle frodi fiscali, della spesa pubblica e del contrasto al riciclaggio.

Ha svolto inoltre incarichi di Stato Maggiore presso Comandi e Reparti della Capitale ed è stato docente di materie giuridiche e professionali negli istituti di formazione e postformazione del Corpo.

Gli incarichi e le onorificenze

Il nuovo comandante provinciale è insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, della Medaglia Mauriziana, della Medaglia d’oro al merito di lungo comando e della Croce d’oro per anzianità di servizio.

Nel suo primo intervento da comandante provinciale, Caruso ha confermato la volontà di mantenere una collaborazione stabile con le autorità del territorio, indicando nella continuità dell’azione delle Fiamme Gialle il riferimento per la tutela della legalità economico-finanziaria e del tessuto imprenditoriale della provincia.