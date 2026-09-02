Catenanuova, controlli dei Carabinieri in un bar: attività sospesa e sanzioni per 38.500 euro

Attività sospesa e sanzioni per circa 38.500 euro a carico di un bar di Catenanuova, dove i Carabinieri hanno riscontrato diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. I controlli sono stati effettuati dai militari della Compagnia di Enna insieme al personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS).

I controlli negli esercizi pubblici

Il servizio coordinato è stato disposto nell’ambito delle attività di controllo del territorio e ha interessato esercizi pubblici e locali aperti al pubblico del comune di Catenanuova.

I militari hanno verificato la documentazione prevista per il regolare svolgimento delle attività, le condizioni dei locali e il rispetto delle disposizioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande e alla sicurezza.

Le irregolarità contestate

Nel corso degli accertamenti eseguiti in un esercizio commerciale sono emerse violazioni relative alla sicurezza dei lavoratori. In particolare, secondo quanto accertato, non era stato costituito il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), non risultava redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e non era stata effettuata la formazione dei lavoratori prevista dalla normativa.

Le violazioni hanno portato alla sospensione dell’attività del locale e alla contestazione di sanzioni per un importo complessivo di circa 38.500 euro.

I controlli dell’Arma

L’attività rientra nei servizi predisposti dall’Arma dei Carabinieri per il controllo degli esercizi pubblici e dei luoghi di aggregazione. L’obiettivo dei controlli è verificare il rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni che regolano le attività aperte al pubblico, oltre a prevenire eventuali situazioni di illegalità.