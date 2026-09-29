Sposa del Mediterraneo 2026, in Fiera del Mediterraneo a Palermo torna il Salone del wedding – dal 3 all’11 ottobre

Dal 3 all’11 ottobre 2026, all’interno del padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo di Palermo (Via Anwar Sadat, 13), si terrà la 13° edizione di “Sposa del Mediterraneo”.

Un salone dedicato ai futuri sposi dove trovare tutto quello che serve per il giorno più bello. Dopo il successo delle passate edizioni, la fiera degli sposi più importante della Sicilia occidentale – organizzata da Mediexpo di Massimiliano Mazzara, con la direzione artistica della wedding planner e designer Maria Macchiarella, presenta alle coppie le novità e le tendenze 2027-2028. Saranno presenti numerose aziende leader del settore e i futuri sposi avranno modo di conoscere le ultime tendenze su abiti da sposa e sposo, da cerimonia, addobbi floreali, trucco, acconciature, sale ricevimento, catering, autonoleggio, bomboniere, partecipazioni, fotografia, video, fedi nuziali, gioielli, gruppi musicali, noleggio auto, agenzie di viaggio.

All’interno del Salone, inoltre, una straordinaria Area show e sfilate con artisti, live show musicali e di intrattenimento, esperienze immersive e sfilate con i professionisti del settore che si alterneranno sul palco per presentare le ultime novità del mondo del wedding.

Un luogo dove l’amore incontra l’eleganza. Sfilate esclusive, nuove tendenze, esperienze mai viste prima.

Ai futuri sposi che si registreranno all’ingresso della “Sposa del Mediterraneo 2026” verrà omaggiato un coupon sconti da spendere nell’organizzazione del loro matrimonio.

E’ previsto un coupon extra sconto per i futuri sposi che visiteranno la Fiera nei giorni infrasettimanali, da lunedì a venerdì.

Ogni espositore aderente all’iniziativa potrà mettere a disposizione dei futuri sposi una speciale condizione commerciale, sotto forma di sconto o altra promozione, riservata esclusivamente ai visitatori della manifestazione. L’ulteriore sconto sarà cumulabile con lo sconto base e rappresenterà quindi un vantaggio aggiuntivo per i futuri sposi che sceglieranno di perfezionare il proprio contratto nei giorni stabiliti.

I visitatori presenti alle sfilate e agli spettacoli nell’area Show e sfilate riceveranno, inoltre, un ulteriore omaggio dalle aziende.





Ingresso gratuito tutti i giorni dalle 16 alle 23. Sabato dalle 16 alle 24.





Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Anwar Sadat, 13, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 16:00

Artista: Sposa del Mediterraneo

Prezzo: 0.00