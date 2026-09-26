Troina, nasce la Fondazione “Ruggero I”: gestirà patrimonio culturale e sistema museale

È stata costituita ufficialmente a Troina la Fondazione “Ruggero I”, con la sottoscrizione dell’atto notarile da parte del sindaco Alfio Giachino. Il nuovo organismo avrà tra i suoi compiti la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino e la gestione delle attività finalizzate alla fruizione pubblica dei beni.

La Fondazione opererà secondo il modello dell’in house providing, con il Comune chiamato a esercitare un controllo analogo a quello previsto per i propri servizi interni.

Il sistema museale

Tra le attività affidate alla Fondazione rientra la gestione e lo sviluppo del Sistema Museale Troinese (SiMuT). Ne fanno parte il Palazzo municipale, con il Visitor Center e la collezione novecentesca di Gaetano Miani, il Palazzo Pretura con il Museo della Fotografia di Robert Capa e il complesso della Torre Capitania.

Nel sistema sono inoltre compresi l’Antiquarium Archeologico, la Pinacoteca civica d’arte moderna “Gaetano Zito”, il Lapidarium Giovanni Cleofe Canale, il Museo Diffuso della Storia Normanna, la Biblioteca comunale e l’Archivio storico comunale.

I nuovi spazi

La Fondazione potrà occuparsi anche degli spazi espositivi in corso di realizzazione del Museo del Risorgimento siciliano – fondo Francesco Schifani e del MACTRO, il Museo d’arte contemporanea previsto nell’ex Convento dei Carmelitani.

Lo statuto consente inoltre di promuovere mostre, attività di ricerca e divulgazione, iniziative didattiche e scientifiche, oltre a collaborazioni con scuole, università e istituzioni culturali. Tra le attività previste anche l’organizzazione di eventi e la realizzazione di itinerari culturali collegati all’offerta turistica.

Il Consiglio di amministrazione

Contestualmente alla costituzione, il sindaco Giachino ha nominato il Consiglio di amministrazione, i cui componenti svolgeranno l’incarico a titolo gratuito. Ne fanno parte Melina Impellizzeri, nominata presidente, Delia Palmigiano, Emanuela Squillace, Alfio Calabrese e Ilaria Mancuso.

“La promozione e la valorizzazione dei nostri beni culturali e naturalistici rappresenta uno degli ambiti di maggiore impegno dell’amministrazione comunale”, ha dichiarato Giachino, spiegando che la Fondazione dovrebbe contribuire a strutturare le attività già avviate dal Comune.

Il nuovo modello di gestione

La Fondazione sarà dotata di una propria struttura organizzativa e di una dotazione organica di personale. Gli organi previsti sono il presidente, il consiglio di amministrazione, il revisore dei conti, il direttore e il comitato scientifico.

“La costituzione della Fondazione ‘Ruggero I’ rappresenta un passo decisivo nella creazione di un nuovo modello integrato per la gestione del patrimonio culturale e dell’offerta turistica del territorio”, ha affermato l’assessore ai Beni culturali Fabio Venezia.

La nuova struttura dovrà ora tradurre le finalità indicate nell’atto costitutivo in attività operative e nella gestione dei diversi beni e spazi culturali affidati dal Comune.