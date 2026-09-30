“Troina Buona in Tutti i Sensi”: due giorni tra cibo, cultura e natura

Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre Troina ospiterà la terza edizione di “Troina Buona in Tutti i Sensi”, manifestazione organizzata dal Comune dedicata alle produzioni agroalimentari, all’artigianato e alla ristorazione del territorio.

Il programma tra sapori e visite

Il programma, ancora in fase di definizione, affiancherà alle proposte gastronomiche una serie di attività per conoscere la città e il territorio. Sono previsti tour guidati nel centro storico, visite al Sistema Museale Troinese ed escursioni in natura.

L’iniziativa punta così a legare la conoscenza dei prodotti locali alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico della città, intercettando anche il pubblico interessato alle mete autunnali per una giornata o un fine settimana.

Programma ancora in definizione

“L’amministrazione comunale intende valorizzare le produzioni e le attività locali”, afferma l’assessore agli Eventi Salvuccio Siciliano, spiegando che l’obiettivo è affiancare alla proposta gastronomica occasioni per visitare Troina nella stagione autunnale.

L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito. Orari, appuntamenti e modalità di partecipazione saranno comunicati con i prossimi aggiornamenti sui canali social ufficiali dell’evento. Il tema scelto per questa edizione è sintetizzato nello slogan: “Vieni per il gusto. Vivi Troina con tutti i sensi”