Enna capitale europea delle Confraternite: sei giorni tra fede, cultura e grandi appuntamenti

Per sei giorni Enna diventa il punto d’incontro delle confraternite europee. Da venerdì 2 a mercoledì 7 ottobre il capoluogo ospita il VII Forum Paneuropeo delle Confraternite, per la prima volta organizzato in Italia. Sono attese oltre duemila persone tra confrati e delegazioni provenienti da diversi Paesi europei, insieme a rappresentanti della Chiesa e ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo.

Un appuntamento internazionale

Il Forum arriva a Enna dopo le precedenti edizioni di Lugano, Malaga, Nizza, Mafra, Częstochowa e Città del Vaticano. In città sono annunciati, tra gli altri, i cardinali Angelo Bagnasco, Enrico Feroci e Angelo De Donatis, mentre sono previsti videomessaggi di Matteo Maria Zuppi, Kevin J. Farrell e Rino Fisichella.

Tra gli ospiti figura anche Claudia Koll, mentre Antonio Banderas, confratello della confraternita Lágrimas y Favores di Malaga, interverrà in collegamento.

Il programma parte dalla storia di Enna

L’apertura è fissata per venerdì 2 ottobre con la mostra “Habitus Fidei” alla Banca d’Italia, dedicata alla tradizione confraternale e alla Confraternita di San Michele Arcangelo di Cerami. Nel pomeriggio spazio alla celebrazione in Duomo e agli appuntamenti al Teatro Neglia, dove sarà proiettato il docufilm “Enna città delle Confraternite”.

Sabato il programma guarderà soprattutto ai giovani, con incontri dedicati al rapporto tra nuove generazioni e devozione mariana, mentre nel pomeriggio l’Università Kore ospiterà un convegno sul ruolo di Maria nelle confraternite.

Domenica la grande processione

Il momento centrale arriverà domenica 4 ottobre. Le delegazioni provenienti da Sicilia, Malta, Spagna, Portogallo, Svizzera e Città del Vaticano si ritroveranno all’Eremo di Montesalvo per poi raggiungere il Duomo.

Alle 12 è prevista la messa solenne presieduta da monsignor Antonino Raspanti, presidente della Conferenza episcopale siciliana, con l’affidamento della città a San Francesco.

Dalla solidarietà alla musica

Il Forum proseguirà lunedì e martedì con incontri dedicati alla carità, alla solidarietà, all’ambiente e al ruolo delle donne nelle confraternite. Tra gli appuntamenti figurano il convegno al Teatro Neglia con il cardinale Enrico Feroci e la biblista Rosanna Virgili, e quello dedicato ai carismi femminili con il cardinale Bagnasco e Claudia Koll.

Martedì sera il Duomo ospiterà inoltre un concerto con 110 elementi, dedicato alle musiche di Hans Zimmer ed Ennio Morricone.

Il Rosario in diretta su TV2000

La chiusura, mercoledì 7 ottobre, avrà una dimensione internazionale. Alle 18 il Duomo di Enna sarà collegato con il mondo per il World Rosary Day, trasmesso sulla piattaforma digitale di TV2000.

Le 50 Ave Maria saranno affidate anche a volti noti come Andrea Bocelli, Pupi Avati e Francesca Fialdini. I cinque misteri saranno recitati in altrettante lingue, mentre Mario Incudine accompagnerà la preghiera con alcuni canti mariani.

Il Forum si concluderà alle 19 con la messa presieduta dal cardinale De Donatis. Per Enna sarà il termine di sei giorni nei quali la tradizione delle sue sedici confraternite sarà messa a confronto con realtà religiose provenienti da tutta Europa.