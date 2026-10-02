Enna, traffico e sosta dal 2 al 7 ottobre: il calendario delle modifiche

Cambiano traffico e sosta nel centro storico di Enna in occasione del VII Forum Paneuropeo delle Confraternite, in programma dal 2 al 7 ottobre. Le disposizioni della Polizia Locale introducono, a seconda delle giornate, divieti di sosta con rimozione forzata, divieti di transito e chiusure temporanee della circolazione.

Ecco il calendario utile per residenti e automobilisti.

Venerdì 2 ottobre

I provvedimenti interessano piazza Garibaldi, nel tratto davanti all’ex Banca d’Italia, via Roma all’altezza di piazza Mazzini, via Falautano e piazza Umberto.

Sabato 3 ottobre

Divieto di sosta e transito in piazza Vittorio Emanuele, dalle 8 alle 14, e in via Mazza, dalle 14 alle 24.

Domenica 4 ottobre: la processione

È la giornata con le maggiori ripercussioni sulla circolazione. Dalle 7 alle 14 saranno interessati piazza Europa e il percorso della processione attraverso via Montesalvo, viale IV Novembre, viale Diaz, via Libertà e via Roma, fino al Duomo. La circolazione sarà interrotta temporaneamente nei tratti interessati, limitatamente al passaggio della processione.Dalle 7 alle 16 divieto di transito e sosta anche in piazza Mazzini e in via Roma, nel tratto compreso tra piazza Vittorio Emanuele, inclusa, e piazza Duomo.

Lunedì 5 ottobre

I provvedimenti riguardano piazza Umberto, via Falautano e piazza Coppola. Dalle 20 sarà chiuso temporaneamente il tratto di piazza Umberto davanti al Teatro Neglia per lo spettacolo “Sand Artist”. In caso di necessità potrà essere disposta anche la chiusura di via Roma, tra piazza Vittorio Emanuele e piazza Umberto.

Martedì 6 ottobre

Divieti previsti in via Falautano, in alcuni tratti di via Roma e in piazza Ajala. In occasione del concerto serale in piazza Duomo sarà inoltre chiusa temporaneamente la circolazione nel tratto compreso tra Largo Rosso e il Duomo.

Mercoledì 7 ottobre

Dalle 14 alle 22 le modifiche interesseranno via Roma, all’altezza di piazza Mazzini, e il tratto individuato dall’ordinanza fino a via Orfanotrofio, in occasione del World Rosary Day dal Duomo.

Indicazioni per chi deve spostarsi

Per tutta la durata delle iniziative, residenti e automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e ai divieti di sosta, soprattutto nelle aree interessate dagli eventi. Le chiusure della circolazione potranno essere attuate temporaneamente anche per consentire il passaggio della processione o lo svolgimento delle manifestazioni.Il quadro dei provvedimenti copre il periodo dal 2 al 7 ottobre e potrà essere modulato sul posto dalla Polizia Locale in relazione alle esigenze di sicurezza e allo svolgimento degli eventi.