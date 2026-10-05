“Al campo “Pregadio” di Enna Bassa un appuntamento per far conoscere il rugby: lo sport che unisce tutti

Tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazze hanno preso in mano per la prima volta una palla ovale e si sono messi in gioco seguiti in campo dai nostri tecnici. Con noi c’era Orazio Arancio, presidente del Comitato Regionale Sicilia della FIR, che ha condiviso il pomeriggio con i giovani atleti e le loro famiglie.





I genitori hanno seguito i ragazzi da bordo campo allietati dall’aperitivo organizzato dalla società. A fine giornata, un gadget per tutti i partecipanti per ricordare questo evento che si ripete ormai con costanza.

Grazie al Comune di Enna per la collaborazione e per la disponibilità del T. Pregadio, alla Federazione Italiana Rugby e al Comitato Regionale Sicilia, al presidente Orazio Arancio, a tutti i tecnici, allo staff, ai collaboratori e a quanti hanno contribuito all’organizzazione. Grazie alle famiglie che hanno scelto di stare con noi e ai bambini e ragazzi che sono entrati in campo, alcuni per la prima volta con un pallone da rugby in mano.

L’Open Day è finito, ma il viaggio è appena cominciato: ci alleniamo ogni martedì e giovedì, dalle 18:30 alle 20:00, al campo “Tino Pregadio”. Le porte sono aperte a tutti. Perché il rugby si gioca insieme, e insieme si cresce.”







