Ha riscosso una notevole partecipazione l’incontro del nuovo Comitato Consultivo Aziendale (CCA) dell’ASP di Enna, svoltosi lunedì scorso nell’aula Mingrino dell’ospedale Umberto I. Al centro del confronto i principali temi della sanità territoriale, con particolare attenzione alle esigenze dei cittadini e al miglioramento dei servizi.

Il CCA è un organismo istituzionale che riunisce rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni per la tutela dei diritti dei malati e delle realtà del terzo settore attive in ambito sociale e sanitario. Il suo compito è dare voce agli utenti, formulare proposte sulla programmazione e sull’organizzazione dei servizi, segnalare criticità e promuovere iniziative per l’umanizzazione dell’assistenza, facendo da collegamento tra la comunità e i vertici dell’Azienda sanitaria.

All’incontro, condotto dal presidente del CCA Tommaso Careri, hanno partecipato il direttore generale Mario Zappia, il direttore sanitario Paolo La Paglia e il responsabile dell’URP Paolo Cannarozzo. Diversi gli argomenti affrontati: dalle Case della Comunità al funzionamento del Pronto Soccorso, dalle liste d’attesa all’umanizzazione delle strutture sanitarie, anche alla luce degli orientamenti e degli standard europei. Spazio anche alla formazione del personale sanitario, considerata fondamentale per garantire servizi efficienti e attenti ai bisogni delle persone.

Numerosi gli interventi dei partecipanti, che hanno sottoposto alla Direzione aziendale osservazioni, proposte e riflessioni maturate anche attraverso l’esperienza diretta con i servizi, in un confronto definito franco e costruttivo.

Al termine della seduta, il presidente Careri ha ringraziato i presenti per la partecipazione e il contributo offerto. L’incontro ha confermato il ruolo del Comitato come spazio di ascolto e collaborazione tra ASP e comunità, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento dell’assistenza sanitaria e alla tutela del diritto alla salute dei cittadini.