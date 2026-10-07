07 Ottobre
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Enna
Agira
Aidone
Assoro
Barrafranca
Calascibetta
Catenanuova
Centuripe
Cerami
Gagliano C.to
Leonforte
Nicosia
Nissoria
Piazza Armerina
Pietraperzia
Regalbuto
Sperlinga
Troina
Valguarnera
Villarosa
Enna
Agira
Aidone
Assoro
Barrafranca
Calascibetta
Catenanuova
Centuripe
Cerami
Gagliano C.to
Leonforte
Nicosia
Nissoria
Piazza Armerina
Pietraperzia
Regalbuto
Sperlinga
Troina
Valguarnera
Villarosa
Caro bollette, da Edison Energia soluzioni per ridurre costi e spesa
Italpress - 07/10/2026
di Italpress
Caro bollette, da Edison Energia soluzioni per ridurre costi e spesa
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