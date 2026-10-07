Festa del Cannolo a Nicosia, Giusina in Cucina e Marco Mazza tra gli ospiti

Dal 9 all’11 ottobre Nicosia torna al centro dell’attenzione con la seconda edizione della Festa del Cannolo. Accanto alla gara tra i pasticceri, il programma prevede la presenza di alcuni creator siciliani, chiamati a raccontare l’appuntamento attraverso i propri canali.

Tra gli ospiti c’è Giusy Battaglia, conosciuta come “Giusina in Cucina”, che sarà madrina della manifestazione e presenterà a Nicosia, in anteprima nazionale, il suo nuovo libro “Il grande libro della cucina siciliana”.

Nicosia

Per Marco Mazza, creator originario di Nicosia e seguito da oltre un milione di persone sulle diverse piattaforme, sarà invece un ritorno nella propria città. Mazza farà parte della giuria popolare incaricata di valutare i cannoli in concorso, contribuendo anche al racconto della manifestazione sui social.

Alla festa saranno presenti anche i Carusi di Cosa Fare Enna, la pagina dedicata alla promozione del territorio ennese che mantiene anonime le identità dei suoi protagonisti attraverso le caratteristiche maschere dorate e i mantelli verdi.

Programma

Il cuore dell’evento resterà la competizione tra i mastri pasticceri, chiamati a confrontarsi nella preparazione del cannolo. Il programma comprenderà inoltre street food, musica dal vivo, dj set e altri momenti di intrattenimento.

Mazza e i Carusi, intanto, annunciano una sorpresa ancora non resa pubblica. La manifestazione è organizzata dal Comitato della Festa del Cannolo con il Comune di Nicosia e le associazioni locali, con il patrocinio dell’assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica.