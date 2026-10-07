Piazza Armerina, controlli dopo le violenze: 96 persone e 27 veicoli verificati

Novantasei persone e 27 veicoli controllati, cinque sanzioni per violazioni al Codice della strada, una carta di circolazione ritirata e un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. È il bilancio dei controlli svolti nell’ultima settimana a Piazza Armerina, nell’ambito dei servizi disposti dalla Questura.

Sono state inoltre effettuate quattro perquisizioni personali, tutte con esito negativo, e un controllo amministrativo in un esercizio commerciale.

L’alcol

Durante le verifiche è stata contestata anche una violazione per la vendita di alcolici a un minore di 18 anni. Un dato che si inserisce nel quadro dei controlli condotti in una città dove nelle ultime settimane non sono mancati episodi di violenza.

Tra quelli più recenti c’è l’aggressione, nel cuore della movida, ai danni di tre giovani arrivati da un altro Comune, oltre ai due episodi con ordigni esplosivi ai danni di una palestra.

La movida

I controlli hanno interessato quindi anche le aree frequentate nelle ore serali, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sulla circolazione e delle disposizioni relative agli esercizi commerciali.