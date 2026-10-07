Rigenerare le Aree interne, convegno a Nicosia con gli psicologi

Giovedì mattina, con inizio alle ore 9, all’Istituto di Istruzione Superiore Fratelli Testa, a Nicosia. si svolgerà il convegno sula tema “Rigenerare le aree interne e montane: comunità, cultura, nuove economie per la Sicilia del futuro”, organizzato dal Gruppo di lavoro di psicologia ambientale dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia. Dopo i saluti di rito del sindaco di Nicosia Anna Maria Gemmellaro, della dirigente scolastica Giusy Giambirtone e del presidente dell’Ordine degli psicologi di Sicilia Vincenza Zarcone, si passerà alle relazioni sui vari aspetti del tema al centro dell’incontro, che verrà moderato e coordinato dalla prof.ssa Maria Rita Infurna dell’Università di Palermo.

Le relazioni

Queste le relazioni in programma: “Il ruolo dello psicologo/a nella politiche di rigenerazione delle aree interne” di Maria Rita Infurna; “Restituzione dei risultati della ricerca psicologia orientale” del prof. Enrico Perilli dell’Università dell’Aquila; “La maieutica del territorio: l’eredità di Danilo Dolci come matrice per la rigenerazione contemporanea” della dott.ssa Marta Galvano del Centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci; “Il processo di semina e la politica della bellezza come rigenerazione dei territori” di Antonio Presti; “Il paesaggio come infrastruttura di relazioni: strategia di rigenerazione per la Aree Interne” della prof.ssa Maria Grazia Leonardi dell’Università di Catania; “Oltre la marginalità: economia solidali, reti di comunità e sostenibilità dei processi di rigenerazioni” della prof.ssa Karen Venturini dell’Università di San Marino. Dopo le relazioni, ci sarà il dibattito con i sindaci del territorio oggetto della ricerca e con i rappresentanti delle istituzioni invitate al convegno. In campo ci sarà anche la proposta di un tavolo tecnico di coprogettazione. A trarre le conclusioni del convegno sarà la prof.ssa Infurna.