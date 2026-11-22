Trasformare una storia personale di coraggio in un progetto di solidarietà rivolto alla comunità. È questo lo spirito dell’associazione “Le ali di Giulia”, presentata all’Urban Center di Enna e nata per ricordare Giulia Nasello, scomparsa lo scorso 23 agosto.A promuovere l’iniziativa sono Luisa e Laura Nasello, rispettivamente presidente e vicepresidente, con l’obiettivo di costruire una rete di prossimità capace di accompagnare persone e famiglie alle prese con la malattia, il lutto e il difficile percorso della perdita.Informazione, prevenzione, formazione e sostegno psicologico, sociale e spirituale saranno i principali ambiti di intervento.

Il progetto

Al progetto hanno già aderito professionisti di diverse discipline, pronti a mettere a disposizione competenze ed esperienze.Alla presentazione, moderata dalla giornalista Tiziana Tavella, sono intervenuti rappresentanti dell’amministrazione comunale, professionisti e realtà del territorio, manifestando disponibilità a collaborare.

Le letture

Emozionanti le letture dell’attrice Elisa Di Dio e la testimonianza di Santo Nasello, padre di Giulia.«Vogliamo trasformare la sua storia di coraggio in un progetto concreto di benessere, consapevolezza e solidarietà», ha spiegato la presidente Luisa Nasello.Il messaggio dell’associazione è chiaro: fare in modo che nessuno debba affrontare da solo la malattia e il dolore, trasformando il ricordo di Giulia in una presenza concreta nella vita degli altri.