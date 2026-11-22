Dopo il divorzio politico da Nino Cammarata, Fratelli d’Italia prepara una fase di gestione straordinaria in provincia di Enna. La direzione provinciale, riunitasi ieri mattina nella sede della federazione, ha infatti imboccato la strada del commissariamento per provare a ricomporre le tensioni interne emerse con la clamorosa uscita del sindaco di Piazza Armerina dal partito.

I partecipanti

Alla riunione hanno partecipato il commissario regionale di FdI, Luca Sbardella, la deputata nazionale Eliana Longi, i senatori Salvo Pogliese e Salvatore Sallemi e l’europarlamentare Ruggero Razza, l’esponente del partito considerato politicamente più vicino a Cammarata. Presente anche Luciano Zuccarello, responsabile organizzativo regionale di Fratelli d’Italia, e Jacopo Gessaro, presidente provinciale di Gioventù nazionale.

I commissari ad Enna e Piazza Armerina

La decisione assunta è quella di nominare, già la prossima settimana, un commissario provinciale. La scelta dovrebbe ricadere su una figura esterna al territorio ennese, proprio per evitare che la guida del partito venga affidata a uno degli esponenti locali e possa così riaccendere le contrapposizioni che hanno accompagnato la rottura con Cammarata.

Non sarà l’unico intervento. Sono previsti infatti altri due commissariamenti, uno per il circolo del capoluogo e un altro per quello di Piazza Armerina. Un’operazione che punta a rimettere ordine nell’organizzazione territoriale e a ridisegnare gli equilibri interni dopo l’uscita di scena dell’ex presidente provinciale.

Presente l’avvocato Curcuraci

Tra i presenti alla riunione anche Sinuhe Curcuraci, avvocato penalista di Piazza Armerina. Una partecipazione che non è passata inosservata e che potrebbe preludere a un suo ingresso in Fratelli d’Italia. Un elemento che assume un significato politico particolare alla luce delle vicende che hanno preceduto l’addio di Cammarata

Verso il congresso

La gestione commissariale dovrà adesso affrontare una partita tutt’altro che semplice. Il congresso provinciale, al momento previsto in primavera, rappresenta infatti il passaggio naturale per eleggere la nuova classe dirigente e archiviare definitivamente la stagione politica di Cammarata.

Le elezioni

Ma sul calendario incombono due appuntamenti elettorali di grande rilevanza: le elezioni regionali e quelle politiche. Le scadenze potrebbero imporre al partito di accelerare la riorganizzazione oppure, al contrario, consigliare di mantenere più a lungo una gestione commissariale. Resta dunque da capire se il congresso si celebrerà nei tempi programmati o se sarà destinato a slittare. Per Fratelli d’Italia, prima ancora di scegliere il nuovo presidente provinciale, la priorità è ritrovare unità e credibilità sul territorio.