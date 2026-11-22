La sicurezza delle gioiellerie, i cambiamenti nei comportamenti dei consumatori e le difficoltà legate al ricambio generazionale. Sono alcuni dei temi che saranno affrontati lunedì 23 novembre a Enna, in un incontro promosso da Confcommercio Caltanissetta Enna e rivolto agli operatori del settore orafo delle due province.

L’appuntamento è fissato alle ore 10 nella sede associativa di via Vulturo. Saranno presenti Steven Tranquilli, direttore di Federpreziosi Confcommercio, e Gianluca Speranza, direttore di Confcommercio Caltanissetta Enna.

Sicurezza, mercato e ricambio generazionale: le sfide degli orafi

Il comparto orafo si trova ad affrontare una fase di trasformazione che coinvolge sia l’attività commerciale sia il rapporto con i consumatori. Tra le questioni sul tavolo figurano la sicurezza degli esercizi, le nuove abitudini di acquisto, una normativa sempre più articolata e il passaggio generazionale delle imprese.

L’incontro intende dare spazio alle esperienze degli operatori, raccogliendo problemi e proposte direttamente da chi lavora nel settore. Il confronto servirà anche a individuare possibili iniziative comuni e strumenti di sostegno per le attività delle province di Enna e Caltanissetta.

Confcommercio punta a rafforzare la rappresentanza territoriale

Un altro obiettivo riguarda il rilancio della rappresentanza associativa già presente sul territorio. La volontà è coinvolgere un numero maggiore di imprese e costruire un riferimento stabile per una categoria che, secondo Confcommercio, ha bisogno di affrontare in maniera condivisa le criticità del mercato.

«Ci sono momenti in cui ritrovarsi non è soltanto utile, ma diventa necessario», afferma Gianluca Speranza. Il direttore sottolinea l’importanza di un confronto che permetta di condividere le difficoltà quotidiane e individuare obiettivi concreti, superando una gestione individuale dei problemi.

La partecipazione di Steven Tranquilli consentirà inoltre di portare nel dibattito l’esperienza nazionale di Federpreziosi e approfondire le questioni che interessano l’intero comparto.

L’incontro sarà aperto agli operatori, chiamati a contribuire con osservazioni e proposte alla definizione delle future iniziative associative.