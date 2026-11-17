Le chiavi dei negozi che hanno chiuso come simbolo di una crisi che impoverisce le città, ma anche come auspicio di nuove aperture. È il significato della Giornata delle Chiavi, iniziativa promossa da Confcommercio in tutta Italia e organizzata a Enna da Confcommercio Caltanissetta Enna nella Sala di rappresentanza della Prefettura. Al centro dell’incontro la desertificazione commerciale e la necessità di individuare strategie per contrastare la progressiva perdita di attività economiche, soprattutto nelle aree interne.

Un patto tra Comuni e imprese

Il presidente di Confcommercio Caltanissetta Enna, Maurizio Prestifilippo, ha rivolto un appello ai sindaci e al presidente del Libero Consorzio affinché si avvii una concertazione stabile per individuare soluzioni concrete.

«La desertificazione commerciale non riguarda soltanto le imprese, ma il futuro delle nostre comunità», ha dichiarato Prestifilippo, sottolineando la necessità di un impegno condiviso per sostenere le attività esistenti e favorire nuove aperture. L’obiettivo è trasformare la mobilitazione simbolica in un percorso di collaborazione tra amministrazioni, associazioni di categoria e operatori economici.

Centri commerciali naturali e rigenerazione urbana

Tra le proposte emerse durante il confronto c’è il rilancio dei centri commerciali naturali, modello che punta a mettere in rete le attività economiche presenti nei centri urbani, valorizzandole attraverso strategie comuni e iniziative capaci di aumentarne l’attrattività. A rilanciare questa prospettiva è stato Marco Montesano, presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti.

Un’altra direttrice è quella della rigenerazione urbana, approfondita da Fausto Carmelo Nigrelli, docente dell’Università di Catania. Il tema è quello del rapporto tra qualità degli spazi cittadini, vitalità dei centri urbani e capacità di mantenere e attrarre attività economiche.

Spopolamento e chiusura dei negozi, un circolo vizioso

Il confronto ha evidenziato il legame tra diminuzione della popolazione e impoverimento del tessuto commerciale. Meno residenti significano minori consumi e una domanda più debole, mentre la chiusura dei negozi riduce servizi, opportunità occupazionali e attrattività dei territori.

La geografia della desertificazione commerciale è stata approfondita da Giulio Pedrini, docente di Politica economica dell’Università Kore di Enna. Giuseppe Carambia, presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, ha invece affrontato le conseguenze dello spopolamento sull’occupazione e sul lavoro autonomo.

La proposta di un protocollo d’intesa

All’iniziativa, inserita nelle celebrazioni per il centenario della Prefettura di Enna, hanno partecipato il prefetto Ignazio Portelli, il presidente del Libero Consorzio Piero Capizzi, l’assessore comunale alle Attività produttive Marilisa Milano e l’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni. Ad aprire i lavori è stato il direttore di Confcommercio Gianluca Speranza, mentre le conclusioni sono state affidate a Francesco Bivona, commissario di Confcommercio Professioni.

Il percorso indicato dall’associazione prevede anche la possibilità di un protocollo d’intesa con gli enti locali, per rendere stabile il confronto e coordinare le iniziative di rilancio delle economie cittadine.