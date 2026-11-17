L’amministrazione comunale di Enna avvia un’azione straordinaria per affrontare il problema del degrado della rete viaria cittadina. Da Enna alta a Enna bassa, le condizioni delle strade rappresentano da tempo una criticità, con ripercussioni sulla sicurezza di automobilisti e pedoni.

La giunta guidata dal sindaco Mirello Crisafulli ha deciso di intervenire senza ulteriori rinvii, avviando una prima operazione di copertura e sistemazione del manto stradale.

«Le strade che abbiamo trovato sono in condizioni difficili e richiedono uno sforzo fuori dall’ordinario – dichiara il sindaco Mirello Crisafulli – Contavamo di intervenire in modo organico già quest’anno, ma le risorse saranno disponibili solo dal prossimo. Per questo partiamo subito con un’azione eccezionale, per evitare ai cittadini ulteriori danni».

Un primo intervento in attesa delle risorse

L’obiettivo immediato è rendere nuovamente percorribili le strade cittadine, limitando i rischi per chi si sposta quotidianamente in auto o a piedi. Si tratta di una prima risposta a una situazione che necessita di interventi più ampi e strutturali, programmati in funzione delle risorse economiche che saranno disponibili dal prossimo anno.

L’appello del Comune ai fornitori

Per accelerare le operazioni, il sindaco lancia anche un appello alle aziende fornitrici, invitandole a collaborare mettendo eventualmente a disposizione, a titolo gratuito, asfalto e materiali affini.

«Partiremo con una prima operazione di copertura e sistemazione, un intervento per rendere la città di nuovo percorribile senza pericoli. Facciamo appello anche ai fornitori di contribuire, se vorranno, mettendo a disposizione gratuitamente asfalto e materiali affini. Al resto penserà il Comune».

L’amministrazione punta dunque a una collaborazione tra pubblico e privato per affrontare nell’immediato le criticità più evidenti della viabilità ennese, in attesa di poter intervenire in maniera organica sull’intera rete stradale.