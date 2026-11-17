L’arrivo del “Velo di Sant’Agata” presso la Parrocchia di San Francesco di Paola a Valguarnera ha rappresentato un evento di straordinaria rilevanza. Un momento di profonda devozione che segue un altro appuntamento di grande valore spirituale per la comunità: la visita dell’effige della Madonna di Fatima, avvenuta lo scorso ottobre.

Scortata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, la reliquia è rimasta in paese per un solo giorno. La risposta dei fedeli è stata straordinaria: le celebrazioni eucaristiche delle 12:00 e delle 18:00 hanno registrato un’affluenza eccezionale, con una partecipazione commossa giunta anche dai comuni limitrofi.

Le celebrazioni eucaristiche e il messaggio di Rosario Livatino

A officiare le funzioni è stato il parroco della Cattedrale di Catania, don Salvatore Alì, che nella sua intensa omelia ha richiamato le parole del beato Rosario Livatino: «Quando moriremo, nessuno ci chiederà quanto siamo stati credenti, ma credibili».

Un convegno contro la violenza sulle donne

L’evento è stato introdotto, il giorno precedente, dal convegno contro la violenza sulle donne promosso dall’associazione “Donne insieme Sandra Crescimanno” di Piazza Armerina, realtà da tempo in prima linea nella sensibilizzazione e nel contrasto alla violenza di genere.

L’impegno pastorale di don Salvatore Cumia

Tutto questo è stato reso possibile grazie al costante impegno del parroco don Salvatore Cumia, che fin dal suo insediamento ha saputo infondere nuovo vigore alla vita pastorale di Valguarnera.

Il Velo di Sant’Agata, simbolo di protezione e devozione

Nella tradizione catanese, la striscia di seta rosso scarlatto intessuta di fili d’oro — custodita in uno scrigno d’argento nel Duomo di Catania — non è un semplice reperto storico, ma il simbolo tangibile della protezione e della purezza di Sant’Agata.

La storia e la devozione narrano che, a partire dal 5 febbraio 252 (un anno esatto dopo il martirio della Santa), l’esposizione del Velo abbia fermato per oltre quindici volte le colate laviche dell’Etna dirette verso la città e i paesi etnei.

Il messaggio finale: dignità e contrasto alla violenza

A conclusione della giornata, don Salvatore Cumia ha espresso grande soddisfazione, sottolineando il profondo messaggio dell’iniziativa: «La visita del Velo della Santa martire richiama il coraggio di chi non rinuncia alla propria dignità e invita tutti, credenti e non, a costruire una società in cui nessuna donna debba più subire violenza, sopraffazione o discriminazione».