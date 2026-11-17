Nuovi libri e albi illustrati per gli asili nido, le scuole e le biblioteche comunali di Enna. L’assessore alla Pubblica istruzione Marinella Adamo ha consegnato una prima fornitura destinata ai due asili nido cittadini, ai tre istituti comprensivi e alle sezioni per l’infanzia delle due biblioteche comunali.

I fondi per promuovere la lettura

I volumi sono stati acquistati attraverso risorse del Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL), istituto del Ministero della Cultura impegnato nella promozione della lettura. I testi sono stati selezionati per sostenere le attività di lettura ad alta voce e il programma nazionale Nati per Leggere, al quale il Comune ha aderito.

L’iniziativa si basa sulla promozione della lettura condivisa fin dai primi mesi di vita, pratica che favorisce lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale dei bambini.

Nuove forniture e letture nei luoghi della cura

Il piano prevede ulteriori acquisti di libri per ragazzi e adulti, destinati alla Biblioteca comunale di Enna Alta e alla Casa di Giufà di Enna Bassa.

Intanto, i volontari di Nati per Leggere sono impegnati in diverse sedi cittadine con incontri di lettura ad alta voce. Il Comune sta inoltre lavorando per estendere le attività al reparto di Pediatria dell’ospedale di Enna, agli ambulatori e alle sale d’attesa frequentate da bambini e famiglie.