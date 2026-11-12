Negozi chiusi a Enna, Confcommercio consegna le chiavi in Prefettura

Le chiavi dei negozi che hanno chiuso definitivamente diventano il simbolo di un problema che interessa sempre più i centri urbani e i piccoli comuni: la desertificazione commerciale. A Enna Confcommercio sceglie un gesto concreto e dal forte valore simbolico per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla progressiva scomparsa delle attività di vicinato.

L’appuntamento è fissato per lunedì 16 novembre, alle 16.30, nella Sala di Rappresentanza della Prefettura, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dell’istituzione prefettizia. Le chiavi degli esercizi commerciali chiusi saranno consegnate simbolicamente ai rappresentanti delle istituzioni durante l’iniziativa nazionale “Viviamo le città – La Giornata delle Chiavi: riapriamo le porte al commercio”, promossa da Confcommercio e organizzata sul territorio da Confcommercio Caltanissetta Enna.

Dalle saracinesche abbassate alla proposta di un patto con i Comuni

L’obiettivo non è soltanto denunciare le conseguenze delle chiusure, ma individuare possibili risposte. Confcommercio Enna ha infatti annunciato che proporrà ai sindaci della provincia la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per sostenere le attività esistenti, incentivare nuove aperture e recuperare i locali commerciali inutilizzati.

Tra le misure da approfondire figurano agevolazioni fiscali, possibili riduzioni dell’IMU, canoni di locazione calmierati e interventi di rigenerazione urbana. Previsto anche il monitoraggio del fenomeno attraverso la piattaforma Cities Analytics.

“Quando chiude un negozio non perdiamo soltanto un’attività economica, ma anche un servizio, un luogo di incontro e un punto di riferimento per i cittadini”, osserva Maurizio Prestifilippo, presidente provinciale di Confcommercio Caltanissetta Enna. La consegna delle chiavi, precisa, “non è un gesto di accusa nei confronti delle amministrazioni comunali, ma un invito ad assumerci insieme la responsabilità del futuro delle nostre città”.

L’appello alle amministrazioni: servono soluzioni concrete

Alla riunione sono stati invitati i sindaci e gli assessori dei Comuni ennesi, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle professioni e delle imprese.

Il programma prevede anche approfondimenti sulle dinamiche territoriali della desertificazione commerciale, sulla rigenerazione urbana e sulle ricadute occupazionali, con il contributo di docenti universitari e rappresentanti degli Ordini professionali.

“Le nostre città non si svuotano all’improvviso. Perdono un negozio alla volta, un servizio alla volta, un’opportunità alla volta”, sottolinea Gianluca Speranza, direttore di Confcommercio Caltanissetta Enna.

L’iniziativa, inserita nel progetto nazionale Cities, punta quindi ad aprire un confronto tra associazioni di categoria e amministrazioni locali. La sottoscrizione del protocollo sarà il passaggio proposto per trasformare l’appello in un percorso condiviso. La sfida è evitare che le saracinesche abbassate diventino un elemento permanente del paesaggio urbano, impoverendo l’economia e la vita sociale dei centri della provincia.