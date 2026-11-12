Edili Enna, Uil e Cisl alla Cgil: “Portiamo l’accordo al voto dei lavoratori”

Un appello alla Fillea Cgil per superare lo stallo della trattativa sul contratto integrativo provinciale degli edili e rimettere al centro il giudizio dei lavoratori. È la posizione espressa dalle segreterie territoriali di Feneal Uil e Filca Cisl, che propongono di sottoscrivere i contenuti finora condivisi e sottoporli immediatamente alle assemblee nei cantieri e nei luoghi di lavoro.

Le due organizzazioni, firmatarie della nota attraverso i rispettivi rappresentanti Mudaro e Gintili, chiedono di superare le divergenze sindacali attraverso una consultazione diretta della categoria.

L’appello alla CGIL: «Decidano i lavoratori»

Secondo Feneal Uil e Filca Cisl,, la proposta consentirebbe di verificare il consenso sull’intesa senza imporre alle altre organizzazioni una condivisione preventiva delle valutazioni. «Se l’accordo è insufficiente, saranno i lavoratori a dirlo. Se rappresenta un buon risultato, saranno sempre loro a riconoscerlo», si legge nella nota.

Le due sigle manifestano perplessità rispetto all’indisponibilità della FILLEA CGIL ad accogliere questo percorso, pur precisando di voler rispettare l’autonomia e le scelte delle altre organizzazioni sindacali.

Nella comunicazione viene inoltre rivendicata una rappresentanza congiunta che, sulla base dei dati della Cassa Edile dichiarati in loro possesso, sfiorerebbe l’80% del comparto provinciale. Una forza che, secondo le due organizzazioni, potrebbe consentire anche una sottoscrizione autonoma dell’accordo, strada che tuttavia dichiarano di non voler intraprendere per salvaguardare l’unità sindacale.

Assemblee nei cantieri entro il 20 novembre

La proposta concreta è quella di riaprire immediatamente il tavolo negoziale e organizzare, entro il 20 novembre, assemblee unitarie nei cantieri e nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è permettere agli edili di conoscere i contenuti dell’intesa, discuterli ed esprimere una valutazione.

A sostegno della propria posizione, Feneal Uil e Filca Cisl, richiamano anche l’ipotesi di accordo quadro nazionale sottoscritta il 12 novembre da Cgil, Cisl e Uil e associazioni datoriali sui temi della rappresentanza, della contrattazione collettiva e dei salari.

La questione resta dunque aperta. Al centro del confronto ci sono il miglioramento delle condizioni economiche e normative degli edili ennesi e la possibilità di arrivare a un’intesa condivisa. Le due organizzazioni concludono rinnovando l’invito alla Cgil a riprendere il dialogo: «Non chiediamo un atto di fiducia verso Feneal Uil e Filca Cisl, Chiediamo un atto di fiducia verso i lavoratori».