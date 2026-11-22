La storia delle donne, il loro contributo alla cultura siciliana e le battaglie ancora aperte per i diritti sono stati al centro dell’iniziativa “Donne di carta, donne reali: letteratura, memoria e impegno”, svoltasi il 20 novembre a Pietraperzia.

L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Civitas insieme alla Pro Loco Pietraperzia APS, si è tenuto nella Sala Società Combattenti di Piazza Vittorio Emanuele, proponendo un percorso tra memoria storica e questioni del presente.

Marinella Fiume e le donne dimenticate della Sicilia

Uno dei momenti centrali è stata la presentazione di Donne di carta in Sicilia, libro di Marinella Fiume dedicato a scrittrici e figure femminili che hanno lasciato un segno nella storia dell’Isola, ma che non sempre hanno trovato spazio nella memoria collettiva.

Il confronto si è poi spostato sui diritti e sull’attualità con Maria Grasso, presidente dell’associazione “Donne Insieme – Sandra Crescimanno”. Al centro del suo intervento la solidarietà, la libertà e la necessità di garantire alle donne ascolto e opportunità.

Il riconoscimento ANDE a Maria Grasso

Per Maria Grasso la giornata ha avuto anche un significato particolare: poche ore prima, durante una cerimonia in Prefettura a Enna, aveva ricevuto un riconoscimento dall’ANDE, in occasione degli ottant’anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia.

La serata pietrina è stata accompagnata dalla musica e dalla voce di Francesco Pantusa, mentre un momento di ricordo è stato dedicato alla poetessa Angela Vitale, figura legata alla comunità locale.

La memoria come punto di partenza per il futuro

L’iniziativa si è conclusa con i ringraziamenti degli organizzatori agli ospiti, a Emiliano Spampinato, ai collaboratori e ai partecipanti.

Al di là della presentazione editoriale, l’incontro ha riportato l’attenzione su una questione che riguarda anche le comunità locali: recuperare le storie femminili rimaste ai margini, riconoscere il contributo delle donne di oggi e mantenere aperto il confronto sui diritti e sulla libertà delle nuove generazioni.