La scienza esce dai laboratori e si racconta in prima persona tra i banchi di scuola. Grazie all’iniziativa “AIRC nelle scuole”, promossa dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro con il supporto dell’Ufficio Scolastico Territoriale, gli studenti della provincia di Enna hanno avuto l’opportunità di dialogare direttamente con i protagonisti della ricerca scientifica.

L’iniziativa ha coinvolto diverse realtà scolastiche del territorio: le scuole secondarie di primo grado “Savarese” di Enna, “G. Verga” di Calascibetta e “Cascino” di Piazza Armerina, insieme al Liceo “E. Medi” di Leonforte. Ospiti e relatori degli incontri sono stati i ricercatori Emmanuele Crespan, del CNR di Pavia, e Simone Di Franco, del CNR di Palermo.

Oltre la lezione tradizionale: la testimonianza come strumento educativo

L’obiettivo del progetto non è quello di proporre una semplice lezione frontale né di banalizzare concetti complessi, bensì di rendere la scienza vicina, concreta e umana attraverso il racconto diretto. Quando una ricercatrice o un ricercatore condividono in classe il proprio percorso professionale e umano – fatto di intuizioni, difficoltà, tentativi e scoperte – la narrazione diventa un potente strumento didattico. Gli studenti comprendono così che la scienza non è fatta di verità assolute, ma di metodo, collaborazione e ricerca continua.

Prevenzione, pensiero critico e cittadinanza attiva

Il dialogo con chi lavora quotidianamente per sconfiggere il cancro trasmette ai giovani l’importanza della prevenzione e dell’adozione di corretti stili di vita fin dalla giovane età. Inoltre, il progetto – che accompagna gli alunni lungo tutto il percorso formativo, dalla scuola dell’infanzia e primaria fino alle superiori – permette di sviluppare competenze trasversali fondamentali:

L’ascolto attivo e il pensiero critico, essenziali per confrontarsi con la complessità della realtà. La curiosità scientifica, stimolata dalla scoperta che dietro ogni cura ci sono domande ed esperimenti. L’empatia e il senso di cittadinanza attiva, per sentirsi parte di una comunità in cui ciascuno può contribuire al bene comune.

Un ponte tra scuola e ricerca

In quest’ottica, gli incontri con i ricercatori AIRC si trasformano in un vero e proprio compito autentico, integrandosi pienamente nei percorsi di Educazione Civica, nella Formazione Scuola-Lavoro e nelle Unità di Apprendimento. Grazie a un approccio interdisciplinare che collega le scienze all’italiano, alla storia e alla filosofia, il docente assume il ruolo di facilitatore del dialogo tra scuola e mondo della ricerca. Un’esperienza formativa che lascia il segno nel lungo periodo, dimostrando che il modo più efficace per educare le nuove generazioni non è limitarsi a far studiare la scienza, ma permettere loro di viverla.