Da lunedì 23 novembre torna il servizio di trasporto pubblico, sospeso da circa un anno. L’amministrazione comunale di Troina ha ripristinato il collegamento grazie all’acquisto di due nuove navette, una delle quali già disponibile e operativa.

Navette gratuite, orari e percorso

Il servizio sarà completamente gratuito e attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7.35 alle 14.15. Le navette collegheranno il centro storico, i quartieri residenziali e le zone periferiche, con fermate nelle principali vie cittadine e alla Cittadella dell’Oasi Maria Santissima.

Il Comune punta ad ampliare il servizio

L’amministrazione comunale intende estendere progressivamente il trasporto anche alle ore pomeridiane e, compatibilmente con la disponibilità di personale, al sabato e alla domenica.

Giachino: «Rispondiamo a un’esigenza concreta»

Il sindaco di Troina Alfio Giachino sottolinea l’importanza del ripristino del servizio per agevolare gli spostamenti e garantire maggiori collegamenti con l’Oasi. Ringrazia inoltre gli assessori Pippo Macrì e Giuseppe Schillaci e i tecnici comunali Lio Fiore e Silvano L’Episcopo per il lavoro svolto.

Gli orari completi e il dettaglio delle fermate sono consultabili sul sito istituzionale del Comune.