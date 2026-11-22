A qualche giorno dalla seduta del Consiglio comunale, il comitato cittadino fatica a digerire l’assenza del direttore dell’Asp di Enna, Mario Zappia, invitato a relazionare sulla costruenda Casa della salute. Il manager dell’azienda sanitaria, nell’intervista rilasciata a ViviEnna, ha spiegato la sua scelta a non partecipate al dibattito in aula

La protesta del comitato cittadino

Netta la presa di posizione del comitato: «Esprimiamo tutta la nostra amarezza – fanno sapere i promotori –. Riteniamo che questa sia una mancanza di rispetto verso l’intera cittadinanza e le istituzioni valguarneresi».

Casa della Salute, il comitato non esclude una manifestazione popolare

Sul tavolo, del resto, non c’era una contrapposizione politica, ma il futuro di un’infrastruttura attesa da anni: la Casa della salute, chiamata a offrire servizi sanitari di prossimità e a ridurre i disagi di chi oggi deve spostarsi altrove per visite ed esami, a causa della carenza di medicina specialistica a Valguarnera.

«Di fronte a questo silenzio – conclude il comitato – non escludiamo di alzare il livello della protesta. Valuteremo anche l’organizzazione di una manifestazione popolare, affinché l’intera comunità possa rivendicare a gran voce l’apertura della Casa della salute, il diritto alla salute e la tutela dei presidi già attivi sul territorio».