Il Direttore dell’Azienda sanitaria ennese Mario Zappia, intervistato da Vivienna, fa alcune precisazioni sulla sua mancata presenza al Consiglio comunale di mercoledì scorso al fine di dare delle risposte esaurienti ed esaustive al comitato cittadino e a tutta la cittadinanza in merito ai lavori di completamento della Casa della Salute di contrada Marcato.

Un’assenza la sua, che ha fatto parecchio scalpore. Cosa ha da dire?

“Non partecipo alle sedute dei Consigli comunali per una scelta personale. L’ho sempre seguita in tutte le Aziende sanitarie e ospedaliere che ho diretto e non riguarda in alcun modo la comunità di Valguarnera. Mi dispiace che la mia assenza sia stata letta come una mancanza di rispetto verso i cittadini e le istituzioni locali: non era questa la mia intenzione. Lo conferma il fatto che ho dato la mia disponibilità a partecipare a tavoli tecnici con la Sindaca, il Presidente del Consiglio comunale e i capigruppo consiliari, per dare tutti i chiarimenti necessari.”

Senta, quale è lo stato dei lavori della Casa della Salute?

“Quando questa Direzione si è insediata, i lavori della struttura erano già avanzati. Le verifiche hanno però mostrato subito che quanto realizzato non corrispondeva pienamente al progetto. Abbiamo quindi formalizzato le segnalazioni delle irregolarità riscontrate, come era doveroso. Allo stesso tempo abbiamo voluto evitare che l’opera restasse bloccata a tempo indeterminato, con un danno ancora più grave per il territorio. Per questo abbiamo scelto di cercare soluzioni che permettessero di far proseguire l’intervento.”

Che iniziative per dimezzare i tempi di completamento dell’opera?

“La Direzione si è impegnata anche oltre, cercando finanziamenti che permettano di riaprire subito alcuni locali mentre si attende il finanziamento complessivo. In concreto stiamo lavorando per riattivare a breve il poliambulatorio, almeno in parte degli spazi. Abbiamo inoltre già presentato la richiesta di finanziamento per il progetto completo. La Sindaca e il Presidente del Consiglio comunale sono stati informati di questi passaggi.”

Qual è il ruolo dell’azienda in questo caso?

“L’ASP di Enna- riferisce il manager- è un’istituzione che non fa politica. Non abbiamo alcuna intenzione di portare nell’agone politico una questione che riguarda direttamente i bisogni di salute di un territorio. Il nostro impegno è trovare soluzioni concrete, corrette, sicure e conformi alla legge, perché i cittadini di Valguarnera abbiano le risposte sanitarie che meritano.”

Direttore, lei ha parlato di soluzioni a breve, vuole essere più chiaro?

“Il finanziamento per attivare alcuni locali dell’immobile lo abbiamo già, le branche sono quelle già presenti nell’ambulatorio esistente, per quanto riguarda i tempi sono quelli già previsti dalla aggiudicazione e dal contratto.”

Incontrerà mai il Comitato cittadino?

Ovviamente si, se accompagnati dal sindaco