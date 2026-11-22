La ricerca universitaria incontra l’impresa, le nuove tecnologie diventano strumenti per affrontare problemi concreti e le idee nate in Sicilia provano a conquistare spazio anche fuori dai confini regionali.

Innovation Week

È questo il filo conduttore dell’edizione 2026 dell’Innovation Week, conclusasi a Palermo con la proclamazione dei vincitori del Premio Innovation Island.

A conquistare il riconoscimento più importante è stata Kazaam Lab, realtà nata all’interno dell’Università degli Studi di Palermo e guidata da Simona Ester Rombo. Il progetto premiato porta l’intelligenza artificiale e la Network Medicine nel campo della sperimentazione clinica, con l’obiettivo di migliorare la selezione dei pazienti coinvolti negli studi farmacologici.

La sfida medica

Una sfida particolarmente rilevante per le patologie complesse, come l’Alzheimer, dove individuare i profili biologici più adatti ai trattamenti può incidere significativamente sull’efficacia della ricerca. La piattaforma sviluppata da Kazaam Lab, denominata Kazaam-Trial, punta proprio ad analizzare le caratteristiche molecolari dei pazienti per contribuire a prevedere la risposta alle terapie e i possibili effetti collaterali.

Un esempio di come le competenze scientifiche sviluppate negli atenei possano trasformarsi in iniziative imprenditoriali con applicazioni concrete.

Gli altri riconoscimenti

Tra i riconoscimenti assegnati durante la manifestazione spicca anche quello alla startup palermitana Ristonic, fondata da Gaetano Spinnato, vincitrice nella categoria Early Stage. Alla stessa realtà è andata anche la menzione speciale dedicata al Turismo nell’ambito della strategia regionale S3, la Smart Specialisation Strategy.

Premio innovatore dell’anno

Il premio Innovatore dell’anno è stato invece assegnato a Sabrina Maniscalco, fisica siciliana e cofondatrice di Algorithmiq, società impegnata nello sviluppo di soluzioni di informatica quantistica applicate anche alla ricerca farmaceutica.

Tre riconoscimenti che raccontano percorsi differenti, ma accomunati dalla capacità di trasformare conoscenza, ricerca e tecnologia in nuove prospettive di sviluppo.

Dall’economia del mare all’energia: i progetti premiati in Sicilia

La competizione ha valorizzato anche iniziative provenienti da diverse province dell’Isola, confermando la varietà dei settori nei quali si stanno sviluppando nuove esperienze imprenditoriali.

Tra le menzioni speciali figurano Acqua Yachts di Palermo, con il progetto Digital Vessel per l’economia del mare; Discovergen di Messina per le scienze della vita; Sikelia Phen di Agrigento per il comparto agroalimentare; Piipee di Trapani per l’ambiente. Per il settore delle smart cities è stata premiata Nexo – Arrivare, restare, tornare, realtà di Catania, mentre nell’ambito dell’energia il riconoscimento è andato a Serra Archimede con il progetto dedicato all’integrazione tra agricoltura, dati ed energia.

Un quadro che restituisce una fotografia articolata dell’innovazione siciliana, nella quale ricerca scientifica, sostenibilità, trasformazione digitale e valorizzazione delle risorse territoriali procedono su binari sempre più vicini.

Palermo centro di incontro tra università, imprese e investitori

I numeri della manifestazione confermano l’interesse attorno all’iniziativa promossa dalla Fondazione Innovation Island ETS, presieduta da Biagio Semilia. La giornata conclusiva, ospitata all’Ecomuseo Mare Memoria Viva, ha registrato oltre 600 partecipanti. Sono state 49 le candidature ammesse alla valutazione e più di 200 gli studenti coinvolti nei percorsi dedicati alle università.



La giuria, composta da 30 membri provenienti dal mondo della ricerca, della finanza e delle imprese, ha valutato le proposte con il coordinamento del partner Skill for Equity. L’obiettivo non è soltanto individuare le idee più interessanti, ma favorire occasioni di incontro tra chi sviluppa nuovi progetti, chi dispone di competenze e chi può contribuire a trasformarli in attività economiche strutturate. Un passaggio decisivo per una regione che dispone di importanti competenze universitarie e scientifiche, ma che deve ancora rafforzare gli strumenti per sostenere la crescita delle proprie imprese innovative.

La prossima sfida è trasformare i premi in opportunità

L’Innovation Week 2026 si chiude quindi con un bilancio positivo e con uno sguardo già rivolto al futuro. La Fondazione Innovation Island ha annunciato la riapertura della call for startup a partire dal 23 novembre, in vista del Premio Innovation Island previsto per novembre 2027. La sfida, adesso, sarà accompagnare i progetti oltre la fase della competizione, creando condizioni favorevoli per l’accesso agli investimenti, lo sviluppo commerciale e la crescita delle imprese. Perché il valore dell’innovazione non si misura soltanto nelle idee presentate o nei riconoscimenti conquistati. Si misura soprattutto nella capacità di generare lavoro qualificato, attrarre capitali e costruire attività imprenditoriali capaci di durare nel tempo.

Ed è proprio su questo terreno che si giocherà una parte importante del futuro economico della Sicilia.

