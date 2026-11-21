Dopo l’esonero di Alfredo Cimino, arriva l’ufficialità: sarà Salvatore Soviero a guidare l’Enna Calcio in questa nuova fase della stagione.

Il cambio al timone

La società gialloverde ha annunciato la nomina dell’ex portiere professionista, chiamato a raccogliere una squadra che ha bisogno di ritrovare risultati, serenità e soprattutto punti per inseguire l’obiettivo salvezza.Per Soviero si tratta di una nuova esperienza in panchina dopo una carriera da calciatore che lo ha visto vestire maglie prestigiose come Genoa, Salernitana, Venezia, Reggina, Cosenza, Perugia e Crotone, con anche un’esperienza in Serie A con la formazione amaranto.

Bertuccio al fianco di Soviero

Conclusa l’attività agonistica, ha intrapreso il percorso da allenatore, maturando esperienze con Palmese, Città di Castello e Real Volla.Al suo fianco ci sarà Salvatore Bertuccio, che ricoprirà il ruolo di vice allenatore. Per lui si tratta di un ritorno al servizio dei colori gialloverdi, mentre Massimo Greco, già componente dello staff tecnico, assumerà l’incarico di allenatore dei portieri.

Salta l’esordio in panchina per Soviero

Soviero, tuttavia, non sarà presente in panchina nella gara di domani contro il Castrum Favara, in programma a Troina, a causa del disbrigo di alcune pratiche burocratiche. A guidare la squadra sarà dunque Bertuccio.La scelta della società arriva in un momento particolarmente delicato, dopo l’esonero di Cimino e le tensioni dei giorni scorsi legate alla protesta dei calciatori per il mancato pagamento di alcune mensilità, con la conseguente sospensione degli allenamenti.La ripresa del lavoro e l’arrivo della nuova guida tecnica rappresentano adesso un tentativo di voltare pagina.Per l’Enna comincia una nuova fase, con un obiettivo chiaro e senza possibilità di distrazioni: conquistare la salvezza e ritrovare compattezza dentro e fuori dal campo.