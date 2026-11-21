Alfredo Cimino è stato sollevato dall’incarico di allenatore dell’Enna calcio. L’esonero è stato comunicato dalla società al tecnico che non guiderà la squadra nella gara di domani a Troina contro il Castrum Favara.

La decisione

Non ci sono ufficializzazioni sul post Cimino ma tutto porterebbe a pensare all’ex portiere Salvatore Soviero che avrebbe come sponsor principale Stefano Pianicini, il nuovo direttore generale dell’Enna calcio. In mezzo a tutto questo c’è la protesta dei calciatori che due giorni fa hanno deciso di sospendere gli allenamenti perché non pagati da tre mesi. E’ in corso una vera rivoluzione tecnica e societaria con l’arrivo di nuovi calciatori.

Ripresi gli allenamenti

Frattanto, gli allenamenti sono ripresi dopo un incontro con la dirigenza gialloverde e così i calciatori si stanno preparando alla gara di domani mentre si sarebbe sfilato dal gruppo il capitano Amore.