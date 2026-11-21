Ci sono grandi incognite per la partita che domani si giocherà a Troina tra l’Enna ed il Castrum Favara. Il nodo degli stipendi, stando alle informazioni raccolte da ViviEnna, non è stato, al momento, risolto. I giocatori, protagonisti della protesta, esplosa un paio di giorno fa con il blocco degli allenamenti, non hanno sciolto la riserva e resta da capire quello che accadrà domani.

Stadio aperto ai tifosi

Dalla società filtra ottimismo, stando alle informazioni fornite dalla pagina social che annuncia come sarà possibile, finalmente, per i tifosi ennesi poter sostenere la squadra. “Invitiamo tutta la città, i nostri sostenitori e tutti coloro che hanno a cuore questi colori a raggiungerci allo stadio. La vostra presenza, il vostro calore e il vostro sostegno saranno fondamentali in una sfida così importante per il nostro cammino” si legge nella nota.

Il futuro incerto

I dubbi, però, restano e rendono ancora più fosco il futuro del campionato dell’Enna, già appesantita da una posizione in classifica problematica, essendo ultima in classifica. “Ma da quando è iniziata la stagione, non si è mai parlato di calcio, solo di altre questioni” racconta a ViviEnna uno dei protagonisti di questa complicatissima vicenda anche se il presidente, Filippo Garofalo, in merito alla questione economica, ha rassicurato che alla base c’era un problema di ordine burocratico, legato al passaggio di consegne con la vecchia proprietà di Travagin.

Il nuovo dg

Frattanto, come annunciato dallo stesso responsabile del club è arrivato il nuovo dg, Stefano Pianicini, che dovrà fare chiarezza alla squadra ma al momento la situazione appare congelata. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni circa un cambio di panchina ma allo stato Cimino resto al suo posto.