Dalla Sicilia arriva una nuova proposta tecnologica per affrontare alcune delle sfide più difficili della medicina contemporanea. Si chiama Kazaam-Trial ed è la piattaforma sviluppata da Kazaam Lab, spin-off dell’Università degli Studi di Palermo che ha conquistato il primo posto al Premio Innovation Island 2026.

Il progetto punta a rendere più mirata la ricerca farmacologica attraverso l’utilizzo dell‘intelligenza artificiale e della Network Medicine. L’obiettivo è individuare, con maggiore precisione, quali pazienti possano beneficiare di un determinato trattamento e quali, invece, siano maggiormente esposti a possibili reazioni avverse. Un approccio che potrebbe incidere soprattutto sulla progettazione degli studi clinici dedicati a patologie particolarmente complesse, come l’Alzheimer.

La competizione, organizzata dalla Fondazione Innovation Island ETS, ha coinvolto complessivamente 40 candidature. Kazaam Lab ha ottenuto il riconoscimento assoluto dopo aver superato anche la selezione finale della categoria Advanced, nella quale erano presenti Acqua Yachts, Refinea, Drilldown, Serra Archimede e TP Circular Industry.

A rappresentare il valore del risultato è stata anche la cerimonia conclusiva, ospitata negli spazi dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva. Il premio è stato consegnato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, al termine della settimana dedicata all’innovazione e alle nuove tecnologie nell’Isola.

Il problema dei trial clinici e la risposta di Kazaam

Uno degli ostacoli più rilevanti nello sviluppo di nuovi farmaci riguarda la scelta dei partecipanti alle sperimentazioni. Non tutti i pazienti reagiscono allo stesso modo a una terapia: le differenze nei rispettivi profili biologici possono influenzare sia l’efficacia dei medicinali sia la comparsa di effetti collaterali. Questo aspetto assume particolare importanza nelle ricerche sull’Alzheimer, un ambito nel quale le sperimentazioni hanno registrato storicamente percentuali di insuccesso molto elevate.

È proprio su questa criticità che interviene Kazaam-Trial. La piattaforma elabora informazioni biologiche complesse per individuare le caratteristiche molecolari dei singoli pazienti e costruire profili utili alla selezione dei candidati per i trial. Il sistema permette inoltre di formulare previsioni sulla possibile risposta ai farmaci e sui rischi associati ai trattamenti.

Il gruppo di lavoro, composto da competenze informatiche e biologiche e guidato dalla professoressa Simona Ester Rombo, docente ordinaria del Dipartimento di Matematica e Informatica di Unipa, ha sviluppato un sistema proprietario per analizzare le relazioni tra diverse patologie. Il team dichiara di aver raggiunto un’accuratezza del 96% nella fase di validazione.

La tecnologia ha già superato la fase puramente progettuale ed è attualmente oggetto di test in alcune infrastrutture ospedaliere pilota e presso centri di ricerca clinica. Il prossimo traguardo è il completamento del percorso regolatorio, necessario per l’ingresso sul mercato, attualmente previsto per il 2028.

Le applicazioni potenziali sono numerose. Dopo il settore delle malattie neurodegenerative, Kazaam Lab guarda infatti anche all’oncologia e alle patologie autoimmuni, con l’intento di ampliare progressivamente il campo di utilizzo della piattaforma. La società, nata nel 2020, punta così a trasferire i risultati della ricerca accademica in ambiti clinici differenti.

Innovation Island e la sfida di trasformare la ricerca in impresa

Per Biagio Semilia, presidente della Fondazione Innovation Island, il riconoscimento assegnato alla realtà palermitana va oltre il successo di una singola startup. Rappresenta la dimostrazione che le competenze maturate negli atenei siciliani possono dare origine a progetti imprenditoriali capaci di confrontarsi con le sfide tecnologiche internazionali.

Semilia ha richiamato in particolare le opportunità offerte dall’incontro tra intelligenza artificiale e medicina, sottolineando il valore di iniziative che riescono a trasformare il lavoro scientifico in applicazioni concrete.

La prospettiva della Fondazione è quella di rafforzare il collegamento tra mondo accademico, imprese e investitori, creando condizioni favorevoli alla crescita delle realtà innovative nate sul territorio. L’obiettivo, come evidenziato dal presidente, è fare in modo che le competenze locali possano tradursi in occupazione qualificata, nuovi investimenti e imprese in grado di competere anche fuori dai confini regionali.

Il premio a Kazaam Lab porta dunque sotto i riflettori non soltanto una tecnologia promettente per la medicina di precisione, ma anche il contributo che la ricerca universitaria può offrire allo sviluppo economico e scientifico della Sicilia.