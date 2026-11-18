La Sicilia ha fatto passi avanti nella diffusione delle infrastrutture digitali, ma la Pubblica amministrazione locale fatica ancora a tradurre la connettività in servizi efficienti per i cittadini. Il divario riguarda soprattutto la preparazione del personale, le dotazioni tecnologiche degli uffici e la capacità delle amministrazioni di offrire prestazioni completamente online.

A evidenziare questa contraddizione è un’elaborazione della Fondazione di Partecipazione Innovation Island ETS, realizzata nell’ambito dell’Innovation Week, la settimana dedicata all’innovazione in corso tra Catania e Palermo e che si concluderà venerdì 20 novembre con il Premio Innovation Island, all’Ecomuseo del Mare di Palermo. Lo studio, presentato oggi durante il bootcamp all’Università di Palermo, mette a confronto tre rilevazioni nazionali: la Mappa dei Comuni digitali 2026 dell’Anci, l’indagine Idal della Banca d’Italia e la ricerca sulla maturità digitale dei capoluoghi realizzata da Fpa.

Connessioni veloci oltre l’83%, ma gli uffici sono ancora indietro

Sul piano delle infrastrutture digitali, la Sicilia registra risultati superiori alla media nazionale. Secondo i dati della Banca d’Italia, già nel 2024 l’83% dei Comuni dell’Isola disponeva di connessioni veloci, rispetto all’80% registrato a livello nazionale. Un miglioramento significativo, con una crescita di undici punti percentuali rispetto al 2022.

La situazione cambia, però, quando si passa dalle reti agli strumenti utilizzati quotidianamente negli uffici comunali. Soltanto circa la metà delle amministrazioni siciliane considera adeguate le dotazioni tecnologiche delle proprie postazioni di lavoro, contro il 75% circa del resto d’Italia.

Il divario emerge ancora più chiaramente sul fronte delle competenze. In Sicilia appena il 68% del personale comunale possiede conoscenze digitali almeno di base, contro l’80% della media nazionale. Anche la formazione del personale coinvolge meno amministrazioni: il 70% dei Comuni siciliani, rispetto all’85% italiano e al 91% dell’Emilia-Romagna.

Pochi servizi online e capoluoghi con risultati differenti

Le carenze organizzative e formative incidono direttamente sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. I Comuni siciliani mettono a disposizione, in media, appena 1,6 categorie di servizi completamente online sulle sette prese in esame. La media nazionale raggiunge 2,4, mentre Emilia-Romagna e Veneto arrivano a quota 3.

Anche la situazione dei capoluoghi di provincia evidenzia un ritardo. Nella rilevazione sulla maturità digitale, soltanto tre città siciliane su nove, Palermo, Messina e Siracusa, rientrano nella fascia alta. Si tratta del 33,3%, a fronte di una media nazionale del 65,5%. Il confronto con altre regioni mostra una distanza ancora più marcata: il Veneto raggiunge il 100% e l’Emilia-Romagna il 90%.

Non mancano, tuttavia, segnali di crescita. La Mappa dei Comuni digitali 2026 ha coinvolto 186 amministrazioni siciliane su un totale di 391. A livello generale, il 77% dei Comuni offre almeno un servizio online. Inoltre, la quota di amministrazioni che utilizzano o prevedono di adottare tecnologie avanzate, come intelligenza artificiale, big data e Internet of Things, è passata dal 5% del 2022 al 48% del 2025.

Innovation Island: «Bisogna investire sulle competenze delle persone»

A preoccupare non è quindi soltanto la distanza tecnologica, ma soprattutto la difficoltà di valorizzare le infrastrutture già disponibili attraverso personale preparato e servizi realmente accessibili.

«La Sicilia ha compiuto passi avanti importanti sul fronte delle infrastrutture digitali, ma il vero rischio è costruire una pubblica amministrazione sempre più connessa e non altrettanto capace di utilizzare le opportunità offerte dalla tecnologia», osserva la Fondazione Innovation Island ETS.

Il problema, secondo la Fondazione, non si risolve portando connessioni più veloci negli uffici, ma richiede investimenti sulle competenze professionali, sull’organizzazione del lavoro e sulla qualità dei servizi destinati alla popolazione.

L’obiettivo indicato è mettere in collegamento le realtà innovative già presenti nell’Isola, dalle università ai centri di ricerca, dalle imprese ai giovani talenti, con le necessità concrete delle amministrazioni locali. Un percorso che dovrà coinvolgere soprattutto i piccoli Comuni, dove la trasformazione digitale rappresenta una sfida ancora aperta.