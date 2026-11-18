Reperti archeologici risalenti all’epoca ellenistica sono stati recuperati dalla Polizia a Leonforte, al termine di un’attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato. L’operazione ha portato anche alla denuncia, in stato di libertà, di una persona per l’ipotesi di impossessamento illecito di beni culturali.

I reperti nascosti in una teca di vetro

I manufatti erano custoditi all’interno di una teca in vetro, collocata in un luogo appartato e non immediatamente visibile.

La loro individuazione è stata possibile grazie agli accertamenti e alle attività di ricerca svolte dagli investigatori, che hanno ricostruito gli elementi utili a individuare i reperti e a risalire a un soggetto ritenuto coinvolto nella vicenda. Si tratta di testimonianze archeologiche riconducibili a un periodo storico lontano oltre duemila anni, il cui recupero consente di riportare l’attenzione sul patrimonio culturale del territori