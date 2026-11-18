Da Nicosia parte una raccolta fondi per affrontare una difficile battaglia contro il tumore al pancreas. Giovanni, affetto da una forma metastatica della malattia e già sottoposto a diversi trattamenti, ha lanciato una campagna sulla piattaforma GoFundMe per poter accedere al daraxonrasib, un farmaco sperimentale che negli studi ha mostrato risultati incoraggianti nel rallentamento della progressione tumorale.

«Ogni giorno è una lotta contro il tempo»

La situazione è particolarmente complessa. Giovanni racconta di non poter più proseguire con la chemioterapia, poiché le complicanze sarebbero superiori ai benefici attesi.

«Ho la malattia in progressione e ogni giorno è una lotta continua contro il tempo. Non riesco a fare più nessuna chemioterapia poiché le complicanze sono superiori ai benefici attesi», spiega.

Il farmaco rappresenta per lui una possibilità da percorrere, ma l’accesso comporta un ostacolo economico considerevole: il costo indicato è di circa 40mila dollari al mese. La disponibilità attraverso programmi di accesso compassionevole deve essere verificata con i canali sanitari competenti.

La raccolta fondi ha raggiunto 34mila euro

La campagna avviata da Giovanni ha già raggiunto quota 34mila euro. La sua iniziativa si inserisce in una mobilitazione più ampia: le raccolte fondi lanciate in Italia per accedere alla stessa terapia avrebbero raggiunto complessivamente circa due milioni di euro.

GoFundMe ha inoltre predisposto una pagina dedicata alle iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi in occasione della Giornata mondiale del tumore al pancreas.

Una storia personale che richiama l’attenzione sulle difficoltà economiche e sulle speranze legate all’accesso a nuove possibilità terapeutiche per chi affronta una malattia particolarmente aggressiva.