Quel bouquet di fiori, adagiato sui banchi dell’Aula consiliare di Calascibetta che non avremmo mai voluto vedere, perché non c’era nulla da festeggiare. C’era solo da commemorare una donna, nel ruolo di consigliere comunale della maggioranza, che, all’età di 61 anni, è stata sottratta ai suoi cari a causa di un male incurabile, lasciando il marito e due giovani figli, Gioele e Paola.

I fiori, adagiati accanto al posto che lei occupava in Aula, erano per Melina Folisi, tecnico sanitario di radiologia e appassionata di politica, morta sabato scorso.

Il minuto di silenzio e il ricordo dei colleghi

Il minuto di silenzio, con l’Aula in piedi a renderle omaggio, poi il ricordo commosso dei colleghi. Dalle parole del presidente del consiglio, Salvatore Cucci, a quelle del sindaco, Piero Capizzi, che, nel finale del suo intervento, trattiene a stento le lacrime, e del consigliere dell’opposizione Salvatore Dello Spedale La Paglia.

Ed ancora, Rosa Folisi, Francesco Lo Vetri e, per concludere, il saluto dell’assessore Maria Rita Speciale.

Tutti hanno sottolineato la bontà, il garbo e il servizio reso alla comunità. Melina non aveva vincolo di mandato- è stato detto-ma profonda attenzione per tutta la cittadina, senza guardare al colore politico.

Le parole del sindaco: «Melina era un manto della carità»

Colpisce la frase del primo cittadino Piero Capizzi: “Melina era un manto della carità”. Parole che hanno riecheggiato in un’Aula silenziosa, vistata a lutto.

Ad ascoltare i discorsi di commiato c’erano il marito, dipendente comunale, i due figli, il fratello, ma anche gli anziani genitori, seduti all’interno dell’emiciclo, composti e addolorati.

Il dolore di Calascibetta e il ricordo di Cristina Fazzi

Palpabile la commozione in Aula, perché la morte di Melina, una donna innamorata della vita, ha lasciato attonita Calascibetta, ma anche chi vive lontano, come il medico ennese Cristina Fazzi, altra donna dal “cuore grande”, che, della sua vita, ha fatto una missione, ovvero aiutare coloro che, in qualche modo, sono in credito dalla vita.

La dottoressa, che lavora e abita in Zambia, ha scritto un commovente post sui social, ricordando gli anni del Liceo Classico vissuti assieme, i modi garbati, la dolcezza e il modo discreto che Melina aveva nel porsi verso gli altri.