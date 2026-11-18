Domenica 22 novembre alle ore 18.30 nel Nuovo Teatro Val d’Agrò, Antonio Previti propone un viaggio autobiografico fra identità, sogni e aspettative. Il primo spettacolo inserito della sezione “Fuori Programma” è un monologo autobiografico scritto, diretto e interpretato dall’attore siciliano.

È affidato ad Antonio Previti il primo spettacolo inserito della sezione “Fuori Programma” del cartellone 2026/27 del Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa di Riva diretto da Cettina Sciacca. L’appuntamento è per domenica 22 novembre, sempre alle 18.30, con “Come volevi essere”, monologo autobiografico scritto e interpretato dall’attore siciliano.

Sul palcoscenico un racconto personale, affidato alla sensibilità e alla capacità interpretativa di Previti, che sceglie il linguaggio del monologo per condividere con il pubblico un percorso autobiografico. Il titolo è implicitamente una domanda che ognuno di noi fa a se stesso di tanto in tanto: un invito a guardarsi dentro e a confrontarsi con il tempo trascorso, con le aspirazioni coltivate e con la distanza, talvolta sorprendente, tra ciò che immaginavamo di diventare e ciò che siamo realmente.

Attore e regista, Antonio Previti è impegnato anche nella formazione e nella promozione del teatro come strumento di crescita personale e sociale. Il suo percorso artistico si intreccia con l’attività dell’associazione Sikilia e con i progetti formativi del Nuovo Teatro Val d’Agrò. Nel 2024 ha partecipato, in qualità di attore e regista, al progetto «Inscenando», laboratorio teatrale socio-educativo rivolto a giovani inseriti nel circuito penale minorile, promosso dall’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Messina e curato dalla compagnia Daf Project.

Biglietti al botteghino, intero 20 euro, ridotto 15 euro (under 18 anni). Prenotazioni: tel. 339.2727905. La stagione 2026/27 del Nuovo Teatro Val d’Agrò è prodotta da Sikilia con il sostegno del Comune di Santa Teresa Riva e in collaborazione con Rete Latitudini e FITA.



