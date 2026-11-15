Lutto a Calascibetta, morta la consigliera comunale Melina Folisi

Beffata da un destino crudele, è morta, all’età di 61 anni, Melina Folisi, conosciuta e apprezzata in paese per i suoi modi garbati. Lottava da tempo contro un male che alla fine non le ha lasciato scampo. La notizia della sua morte ha lasciato attoniti gli xibetani.

Il lavoro e l’impegno politico

Nella società, Melina, lavorava a Caltagirone come tecnico sanitario di radiologia medica, ma era anche impegnata in politica con il ruolo di consigliere comunale di maggioranza.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

In questo momento di dolore, anche la classe politica xibetana esprime, mediante un comunicato, profondo cordoglio alla famiglia.

“Il sindaco, la giunta, il presidente del consiglio, i consiglieri comunali e tutti i dipendenti dell’Ente-si legge-partecipano con profonda commozione al lutto per la scomparsa di Melina Folisi, consigliere comunale in carica della nostra città. La sua improvvisa perdita lascia un grande vuoto nell’intera comunità e all’interno delle istituzioni, dove ha sempre operato con senso del dovere, passione civica e spirito di servizio per il bene comune. In questo momento di immenso dolore-conclude la nota-l’Amministrazione comunale si stringe con affetto attorno alla famiglia, ai parenti e a quanti le hanno voluto bene, esprimendo le più sentite condoglianze”.

Melina Folisi lascia il marito e due figli

Melina Folisi lascia il marito e due giovani figli, Gioele e Paola. Il rito funebre sarà celebrato domani, lunedì 16, alle 15:30 nella chiesa Evangelica Elevation Church a Enna Bassa.