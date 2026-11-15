Mivà di Leggere 0-6, si recupera il 20 novembre a Enna

Rimandato per il blocco voli causato dall’Etna, verrà recuperato il prossimo venerdì 20 ottobre l’incontro di formazione voluto da “MIVà di Leggere 0-6”, con protagonista l’attore e scrittore Francesco Riva che offrirà un focus sulla dislessia e i Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa).





Il progetto finanziato dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) e promosso dall’associazione La Fabbrica di Mivà, capofila di una rete che coinvolge i Comuni di Enna e Aidone e diverse realtà del territorio impegnate nel settore dell’infanzia, prevede infatti delle iniziative dedicate alla promozione della lettura ad alta voce e alla costruzione di una cultura sempre più attenta all’inclusione.





Nel corso dell’incontro sarà presentato il libro “Dove sei Albert?”, un racconto con cui Francesco Riva condivide la propria esperienze passando dal teatro ai libri e contribuendo a promuovere una maggiore consapevolezza e sensibilità sul tema dei Dsa e favorire una maggiore comprensione delle difficoltà legate all’apprendimento, stimolando una riflessione sui percorsi necessari per una società più inclusiva e capace di valorizzare le differenze.





L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Enna, sarà introdotto da Marinella Adamo, dirigente scolastico e assessore comunale alla Pubblica istruzione.

Accanto all’autore interverranno Sara Padalino, neuropsichiatra infantile dell’Asp di Enna, e Antonella Dongarrà, logopedista e referente del gruppo locale di “Nati per Leggere”.





La partecipazione è libera.