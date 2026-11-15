Make up day per le donne operate di tumore ovarico a SposinLove

Prosegue con successo SposinLove che ha totalizzato numeri record per la sua seconda giornata. In occasione della Notte bianca, la fiera più rappresentativa del settore wedding, in programma fino a domenica 15 novembre 2026 a SiciliaFiera di Misterbianco (Ct), ha registrato il miglior risultato delle ultime edizioni.





Quest’anno SposinLove si distingue anche per l’inclusività e il forte valore sociale. La quindicesima edizione della fiera si arricchisce di un’iniziativa ad alto impatto umano: un esclusivo Make-up Day dedicato alle donne di ACTO Sicilia (Alleanza Contro il Tumore Ovarico), protagoniste di speciali sessioni dedicate al trucco, all’ascolto e alla valorizzazione personale. Il progetto, pensato per offrire momenti di condivisione e un supporto concreto all’autostima, trasforma la fiera in uno spazio aperto non solo alle tendenze del mercato, ma anche alla solidarietà, al benessere e alla valorizzazione della persona. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività dell’Academy La Truccheria Cherie by Orazio Tomarchio: le allieve si sono confrontate nella prova finale dedicata al make-up, svelando le palette cromatiche e le tecniche di tendenza per la prossima stagione. Per l’occasione le donne di ACTO si sono prestate per la prova del trucco da sera.





“Dare spazio a un tema sociale così rilevante è per noi motivo di grande orgoglio -spiega Alessandro Lanzafame, presidente di Eurofiere e organizzatore di SposinLove-. Abbiamo accolto con sincero entusiasmo le donne di ACTO, dedicando loro un’esperienza pensata per regalare un momento autentico di cura, attenzione e benessere”.





Per Orazio Tomarchio si tratta di un rapporto ormai consolidato con l’associazione: “Dopo dieci anni, con queste donne meravigliose si è creato un legame autentico e profondo. Per una sera sono diventate modelle, un’esperienza pensata per farle sentire ancora più belle e rafforzare la loro autostima”.









Alla guida dell’associazione Annamaria Motta, Presidente di ACTO Sicilia, la cui missione si concentra sulla sensibilizzazione e prevenzione dei tumori ginecologici, ponendo al centro la qualità della vita delle pazienti oncologiche. “Attraverso un approccio globale alla cura -afferma-, l’associazione offre un supporto psico-fisico costante, esteso anche ai familiari. In questo percorso, il contributo di professionisti come Orazio Tomarchio diventa fondamentale: grazie alla sua profonda sensibilità e straordinaria professionalità di truccatore, riesce a donare un momento unico di leggerezza e bellezza a chi sta attraversando il buio della malattia, restituendo sorriso e dignità alle pazienti”.





A riguardo interviene anche Giusy Scandurra, Direttore Unità Operativa Complessa Oncologia Ospedale Cannizzaro, Docente presso Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Kore di Enna: “Il carcinoma dell’ovaio è una neoplasia mortale che purtroppo colpisce 500 donne in Sicilia ogni anno e 5.300 donne in Italia -sottolinea-. Una patologia che spesso riscontriamo in fase avanzata perché non esistono screening. L’attenzione alla qualità della vita fa sì che una donna con carcinoma ovarico, o comunque con una neoplasia tumorale, possa vivere una vita serena anche nel contesto di cure particolarmente aggressive. Questo è possibile grazie al supporto che la società e la comunità mettono in atto, grazie a tutti quei momenti in cui riesce a recuperare la propria identità corporea e a liberarsi del peso di aver perso quei tratti istintivi che spesso sono fonte di orgoglio in tutte le donne.





Una serata come questa offre la possibilità a 30 donne appartenenti alla nostra oncologia dell’ospedale Cannizzaro di poter essere bellissime con un trucco da sera veramente importante”.









SposinLove proseguirà con numerosi appuntamenti in programma. A scandire i ritmi dei defilé in passerella saranno infine due volti molto amati dal pubblico: il conduttore e showman Ruggero Sardo, che presenterà tutte le sfilate in programma nella giornata di sabato 14 novembre, e la conduttrice televisiva e giornalista Desirèe Ferlito, alla guida degli appuntamenti di domenica 15 novembre. Protagonista dell’alta moda uomo sarà Ignazio Moser, ospite d’eccezione in passerella per presentare le nuove creazioni del brand Versali. Non mancheranno inoltre i concorsi dedicati a tutte le coppie in visita, con numerosi premi in palio messi a disposizione dagli espositori.

Luogo: sicilia fiera, Via Leopoldo Franchetti, CATANIA, SICILIA