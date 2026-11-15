Terna-UniPa, al via la quinta edizione del Tyrrhenian Lab

Prende il via la quinta edizione del Master di II livello “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”, promosso da Terna in collaborazione con le Università degli Studi di Cagliari, Palermo e Salerno nell’ambito del progetto Tyrrhenian Lab. Il percorso punta a sviluppare competenze specialistiche a supporto della trasformazione del sistema elettrico e a creare nuove opportunità professionali qualificate nei territori coinvolti.

Il Master è stato inaugurato presso l’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Palermo alla presenza del Prof. Livan Fratini, Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo.

“La trasformazione del sistema elettrico non si realizza soltanto attraverso infrastrutture e tecnologie all’avanguardia. Ha bisogno di capitale umano, competenze specialistiche e capacità di interpretare il cambiamento per trasformarlo in opportunità”, ha dichiarato Pasqualino Monti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna. “Con il Tyrrhenian Lab prepariamo giovani professionisti ad affrontare la crescente complessità del sistema elettrico e creiamo percorsi professionali qualificati nei territori in cui operiamo. Il valore di questa iniziativa va quindi oltre la formazione: rappresenta un modo concreto per investire nelle nuove generazioni, valorizzarne il talento e consentire loro di mettere le competenze acquisite al servizio dell’azienda e delle comunità in cui vivono. È un modello che genera valore per Terna, che può contare su nuove professionalità, per i giovani, che trovano concrete occasioni di crescita, e per i territori, che rafforzano il proprio patrimonio di competenze e la capacità di attrarre nuove opportunità.”

“Questo Master, giunto alla sua quinta edizione, è un percorso formativo di grande attrattività e di successo, che conferma il valore della partnership tra Terna e il nostro Ateneo, un esempio concreto e virtuoso dei risultati frutto della collaborazione tra l’Università e l’impresa – commenta Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo – La transizione energetica è un settore strategico e una sfida decisiva per il futuro del nostro territorio e dell’intero Paese. Con questa iniziativa diamo ai nostri giovani l’opportunità di valorizzare e mettere in pratica conoscenze e competenze di altissimo livello offrendo loro le migliori possibilità di crescita professionale e di inserimento nel mondo del lavoro qualificato”.

Per la quinta edizione del Master sono stati selezionati 19 partecipanti presso la sede di Palermo, di cui il 47% donne, una quota in significativa crescita rispetto al 32% registrato nella quarta edizione. Al termine del percorso formativo, i partecipanti saranno assunti da Terna nella regione, contribuendo così alla presenza sul territorio di professionalità altamente specializzate.

A Palermo le candidature sono passate dalle 181 dell’anno precedente alle 256 dell’attuale edizione, con una componente femminile pari al 26%. Nell’arco dei cinque anni del Master, saranno 91 le persone assunte da Terna in Sicilia, di cui il 33% donne.

Complessivamente, nelle tre sedi di Cagliari, Palermo e Salerno, il Tyrrhenian Lab ha registrato un interesse crescente da parte di studentesse e studenti: le candidature sono passate dalle circa 400 dello scorso anno alle 535 dell’attuale edizione. Il profilo dei partecipanti conferma la forte vocazione tecnico-scientifica del progetto: la componente prevalente proviene da Ingegneria elettronica, da Ingegneria energetica e nucleare e da Ingegneria elettrica. Sul totale dei partecipanti nelle tre sedi, la presenza femminile è pari al 39%, in crescita rispetto al 26% della scorsa edizione.

Terna, con il Tyrrhenian Lab, investe nella crescita del capitale umano e nell’innovazione, favorendo lo sviluppo di competenze di eccellenza nel Mezzogiorno e rafforzando la collaborazione con università, istituzioni, imprese e stakeholder del territorio. Un modello che punta a coniugare formazione, occupazione qualificata e sviluppo locale, contribuendo al tempo stesso alla realizzazione di un sistema elettrico sempre più sicuro, affidabile e sostenibile.

Il Master, articolato in 11 moduli e un project work finale per un totale di 60 crediti formativi, approfondisce le competenze necessarie per accompagnare l’evoluzione del sistema elettrico e le sfide legate alla digitalizzazione e alla transizione energetica.

Il progetto Tyrrhenian Lab è strettamente connesso al Tyrrhenian Link, il collegamento elettrico sottomarino di circa 970 chilometri che unirà Campania, Sicilia e Sardegna. L’infrastruttura permetterà di incrementare la capacità di trasporto di energia e contribuirà a migliorare sicurezza, adeguatezza e flessibilità della rete elettrica nazionale.



