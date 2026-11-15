Enna apre il tour siciliano dedicato a Gesualdo Bufalino: domani al Teatro Neglia in scena “Diceria dell’untore”

ENNA – Sarà Enna ad aprire il viaggio teatrale attraverso la Sicilia dedicato a Gesualdo Bufalino, uno degli scrittori più raffinati e originali della letteratura italiana del Novecento. Domani, sabato 14 novembre, alle ore 21, il Teatro Comunale Neglia ospiterà lo spettacolo “Diceria dell’untore”, tratto dal celebre romanzo dello scrittore comisano. È il primo appuntamento di “Tre decenni senza Dino”, un progetto culturale che, a trent’anni dalla morte dell’autore, porterà la sua opera nei teatri delle nove province siciliane.

Sul palcoscenico ennese prenderà vita una storia intensa, sospesa tra la fragilità dell’esistenza e il desiderio di vivere. “Diceria dell’untore” affonda le sue radici nell’esperienza autobiografica di Bufalino, ricoverato nel 1946 nel sanatorio della Rocca, a Palermo, a causa della tubercolosi. In quel luogo, dove la malattia rende incerto ogni futuro, si intrecciano incontri, passioni, speranze e paure. La vicinanza della morte amplifica il valore dei sentimenti e trasforma il racconto in una profonda riflessione sull’amore, sulla memoria e sul significato stesso della vita.

La trasposizione teatrale, prodotta dall’associazione culturale La Girandola, è firmata nell’adattamento da Giuseppe Ferlito, con la regia di Giampaolo Romania. A interpretare i personaggi del romanzo saranno Marco Comitini, Giuseppe Ferlito, Leandra Gurrieri, Anita Indigeno, Giovanni Migliorisi e Salvo Purromuto. Attraverso la forza della parola e dell’interpretazione, lo spettacolo restituisce al pubblico le atmosfere di un’opera che ha segnato la letteratura italiana, facendo emergere il continuo confronto tra vita e morte, scienza e sentimento, rassegnazione e speranza.

La scelta di Enna come prima tappa assume un significato particolare: proprio dal cuore della Sicilia prende avvio un percorso che attraverserà l’intera Isola, portando l’eredità letteraria di Bufalino a contatto con pubblici e territori differenti. Dopo l’appuntamento ennese, il tour proseguirà lunedì 16 novembre al Cine Teatro Artanis di Caltagirone e giovedì 19 novembre al Teatro Annibale di Francia di Messina, sempre alle ore 21, per poi raggiungere le altre province siciliane entro la fine dell’anno.

Il progetto è promosso dal Comune di Comiso, città natale di Gesualdo Bufalino, con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e la collaborazione della Fondazione Gesualdo Bufalino.

“Tre decenni senza Dino” non è soltanto una rassegna teatrale, ma anche un’iniziativa di promozione culturale e turistica. Attraverso gli spettacoli, il progetto intende far conoscere Comiso, il suo patrimonio storico e architettonico, il Parco Letterario Gesualdo Bufalino e i luoghi della provincia di Ragusa che hanno alimentato l’immaginario dello scrittore. Il pubblico potrà avvicinarsi a questo patrimonio anche attraverso materiali informativi gratuiti, video promozionali e attività di divulgazione con guide turistiche ed esperti del territorio.

L’appuntamento è dunque per domani sabato 14 novembre, alle ore 21, al Teatro Comunale Neglia di Enna, dove le parole di Gesualdo Bufalino torneranno a vivere sul palcoscenico, inaugurando un viaggio nella letteratura e nella memoria che coinvolgerà tutta la Sicilia.







