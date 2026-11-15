Guasti in 2 acquedotti, disagi idrici a Enna e in altri 6 Comuni

Due guasti agli acquedotti Ancipa basso e Blufi fanno scattare una nuova emergenza idrica in provincia di Enna. Sono sette i Comuni interessati, oltre all’area industriale di Dittaino, con sospensioni dell’erogazione e disservizi che in alcune zone si protrarranno fino alle ore 7 del 19 novembre. A Enna città l’interruzione interesserà Enna Alta e diverse vie e contrade del territorio comunale.

La comunicazione arriva da Siciliacque, che con una nota del 15 novembre ha aggiornato il programma di riavvio del sistema Ancipa-Blufi dopo le rotture riscontrate durante le operazioni di ripristino delle condotte principali.

Due rotture agli acquedotti Ancipa e Blufi

Il primo guasto si è verificato in contrada Santa Caterina, nel territorio di Enna, sull’adduttore dell’acquedotto Ancipa basso. Il secondo è stato individuato in contrada Capodarso, nel territorio di Pietraperzia, lungo la condotta dell’acquedotto Blufi.

Proprio a causa della rottura sulla condotta Blufi, il riavvio e il riempimento dell’adduttrice sono stati interrotti dalle ore 9 del 15 novembre. Dalle ore 6 del 16 novembre sarà invece sospeso anche l’esercizio dell’acquedotto Ancipa basso, per consentire la riparazione del guasto in contrada Santa Caterina.

Enna, stop all’acqua in diverse zone fino al 17 novembre

Nel capoluogo l’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 6 del 16 novembre alle ore 20 del 17 novembre. Il provvedimento interesserà Enna Alta e le vie della Resistenza, Borremans, Michelangelo e Raffaello Sanzio, oltre alle contrade Torre, Sacchitello, Scarlata e Santa Caterina.

Da Calascibetta a Pietraperzia, disagi fino al 19 novembre

A Calascibetta i disservizi nell’erogazione idrica sono previsti dalle ore 6 del 16 novembre alle ore 20 del 17 novembre. Una situazione con tempi più lunghi interesserà invece Piazza Armerina, dove le criticità sono previste fino alle ore 7 del 19 novembre, con inizio alle ore 6 del 16 novembre.

Stesso calendario per Aidone e Valguarnera, dove i disservizi riguarderanno gli abitati dei due Comuni. A Pietraperzia, interessata anche dalla rottura in contrada Capodarso, la sospensione dell’erogazione idrica nell’abitato scatterà alle ore 8 del 16 novembre e proseguirà fino alle ore 7 del 19 novembre.

Dittaino e Barrafranca, interruzioni fino al 19 novembre

Le conseguenze dell’emergenza riguarderanno anche l’area industriale ASI Dittaino, dove sarà sospesa l’erogazione idrica nell’intero comprensorio dalle ore 6 del 16 novembre alle ore 7 del 19 novembre.

A Barrafranca continuerà invece il fermo del servizio fino alle ore 7 del 19 novembre per le utenze servite dal serbatoio Amandes.

Siciliacque, possibili ulteriori variazioni

Il calendario degli interventi e delle riprese del servizio resta subordinato all’evoluzione delle riparazioni. Siciliacque non esclude ulteriori imprevisti, sia per eventuali ritardi nei lavori sia per il mancato rispetto dei valori di torbidità dell’acqua necessari al ripristino della distribuzione.